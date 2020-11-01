Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 49

По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате пятничного землетрясения в провинции Измир погибли 49 человек.
"Погибло 49 граждан, из них 1 утонул", - уточняется в заявлении ведомства. Также сообщается, что из 896 раненых 667 человек были выписаны из больниц, еще 214 человек продолжают лечение.
В сообщении отмечается, что после основного землетрясения было зафиксировано 812 повторных толчков, 40 из которых были выше 4 баллов по шкале Рихтера.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,7, эпицентр которого находился в Эгейском море, произошло в пятницу, 30 октября. Подземные толчки стали причиной цунами, затопившем прибрежные улицы города Сеферихисар. В самом Измире были разрушены около 20 домов.