Число погибших из-за землетрясения в Турции выросло до 49

"Погибло 49 граждан, из них 1 утонул", - уточняется в заявлении ведомства. Также сообщается, что из 896 раненых 667 человек были выписаны из больниц, еще 214 человек продолжают лечение.

В сообщении отмечается, что после основного землетрясения было зафиксировано 812 повторных толчков, 40 из которых были выше 4 баллов по шкале Рихтера.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7, эпицентр которого находился в Эгейском море, произошло в пятницу, 30 октября. Подземные толчки стали причиной цунами, затопившем прибрежные улицы города Сеферихисар. В самом Измире были разрушены около 20 домов.