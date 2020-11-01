Что будет с нефтью, рублем и биржей на грядущей неделе

Валюта

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург":

- Тон торгам в течение прошедшей недели задавали сообщения о переговорах по мерам поддержки в США, а также ситуация с распространением коронавируса в мире. Так, последние комментарии сторон по ходу диалога о стимулах в США дали понять, что процесс окончательно зашел в тупик, а у рынков нет ориентира возможных сроков согласования. Негатива добавила обострившаяся ситуация с коронавирусом в Европе и США: Франция и Германия ввели локдауны, фактически остановив сферу услуг на ближайший месяц, что грозит европейской, а возможно, и мировой экономике новой волной спада, американские власти игнорируют проблему, в то время как заболеваемость в стране бьет очередные рекорды.

Глобальный фон стал причиной существенного ослабления позиций российской валюты: в условиях повышенной неопределенности инвесторы выводили капитал из рисковых активов, курс рубля к пятнице превысил 79 рублей за доллар, теряя около трех рублей с понедельника. Падение усиливается ощутимо подешевевшей по тем же причинам нефти, и вероятность дальнейшего снижения цен остается высокой.

Единое мнение относительно перспектив ближайших дней сейчас сформировать сложно, позитив на рынки может вернуться при условии отсутствия новых локдаунов и согласования бюджетных стимулов в США, однако в базовом сценарии сохранится умеренный негатив. Для рубля роль сыграют и итоги выборов в США, победа Байдена может локально ухудшить положение российской валюты.

В ближайшие дни высокая волатильность сохранится, тем не менее, мы не исключаем дальнейшего ослабления рубля, в том числе и выше 80 рублей за доллар, но даже в случае реализации такого сценария, без существенного ухудшения геополитической обстановки это ослабление будет локальным.

Нефть

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- На следующей неделе волатильность на нефтяном рынке сохранится. Ожидаем широкий диапазон колебаний по Brent - от 35 до 40 долларов за баррель с тенденцией ко снижению нефтяных цен​.

Со стороны спроса давление на котировки оказывает нарастающая вторая волна коронавируса в мире и постепенное ужесточение карантинных ограничений. В США, Европе и России число новых заражений коронавирусом превысило весенне-летние пики. С понедельника две крупнейшие экономики Европы - Германия и Франция - будут частично закрыты, что негативно для спроса на нефть. На Европу приходится около 15% мирового потребления нефти и нефтепродуктов.

Со стороны предложения негативом для нефтяного рынка является быстрое наращивание добычи в Ливии. Ливия сообщила о планах нарастить добычу до 1 млн баррелей в сутки в течение четырех недель. Страна уже увеличила производство нефти до 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению со 100 тысячами в начале сентября.

Общий фон на мировых площадках на следующей неделе будет отличаться повышенной неопределенностью, что также негативно для нефтяных котировок. Главным событием недели будут выборы в США 3 ноября. Инвесторы опасаются сценария спорных выборов и долгих пересчетов голосов, как это было в 2000 году. Чем дольше будут пересчитывать голоса, тем выше неопределенность и тем слабее будет динамика мировых рынков, в том числе и сырьевых.

Поддержку нефтяному рынку могут оказать вербальные интервенции со стороны ОПЕК+. Нефтяной альянс может намекнуть на то, что в случае ухудшения ситуации со спросом готов отложить запланированное на 1 января повышение добычи на 1,9 млн баррелей в сутки.

Также позитивом для всего блока рисковых активов и нефтяных цен может стать заседание ФРС США, итоги которого будут объявлены в четверг вечером. Крупнейший мировой центробанк может дать сигнал о готовности расширить монетарную поддержку экономики при необходимости и таким образом поддержать рынки.

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал":

- В отличие от основных американских индексов российские по-прежнему находятся заметно ниже уровней начала года. Однако, краткосрочная динамика цен российских активов чаще следует за глобальными тенденциями. Глобальные рынки сейчас отражают беспокойство инвесторов относительно результатов выборов в США и растущего масштаба коронакризиса. Вялотекущей коррекции пока не мешают ни в целом позитивные макроданные в США и Европе, ни крайне обнадеживающие корпоративные отчеты за III квартал. Не исключено, что в отсутствие новых позитивных факторов следующая неделя также будет сопровождаться продажами. Дополнительным фактором давления на российские рынки может стать и снижение цен на нефть.

Важно понимать, что российские акции сейчас находятся на периферии внимания глобальных инвесторов. Это во многом связано с тем, что сейчас фокус покупателей смещен в пользу развитых рынков и, особенно, "акций роста", в то время как российский фондовый рынок представлен преимущественно "акциями стоимости" - бумагами зрелых компаний, основная мотивация держателей которых - получение дивидендов. Также российские активы находятся под давлением санкционных рисков. Не добавляет уверенности и сильнейшая волатильность курса рубля в этом году.