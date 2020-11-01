Что будет с нефтью, рублем и биржей на грядущей неделе

Новости

В Подмосковье на месте взрыва в гаражах извлечено тело погибшего 17:47
Продюсер сообщил о пропаже певца Андрея Губина 17:36
Парковка у аэропорта Внуково подешевела 17:19
"Мерседес" досрочно выиграл Кубок конструкторов 17:06
Латвия заблокирует поставки электроэнергии с БелАЭС 17:06
На Кубани по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено уголовное дело 16:41
Петербург побил вековой рекорд по теплу 16:30
Вице-премьер Башкирии Ленара Иванова заболела коронавиусом 16:29
В Москве введен льготный проездной для ассистентов-стажеров вузов 16:23
На Бали планируют запустить трамваи и электробусы 16:05
Клайв Баркер займется сериалом-ремейком "Восставшего из ада" 15:25
В ВДВ расширяют подготовку младших специалистов 15:18
Умерла директор "Джентльменов удачи" и "Сталкера" Александра Демидова 15:17
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Владимиром 15:17
Актриса Коростышевская задержана на месте ДТП с Ефремовым 15:14
В храме памяти жертв катастрофы над Синаем прошла первая служба 14:59
Число погибших в Измире выросло до 55 человек 14:43
Петербургские ученые нашли необычный материал для оптических компьютеров 14:37
11 россиян умерли в Турции из-за коронавируса 14:22
В Югре построят склад для хранения вакцины от COVID-19 14:03
В Подмосковье при взрыве в гаражах погиб мужчина 13:21
Американские силовики готовятся к массовым протестам на выборах президента США 13:05
В США сторонники Трампа сорвали предвыборные митинги Байдена 12:59
СМИ: По делу о нападении в Ницце задержано еще два человека 12:48
В Подмосковье прогремел мощный взрыв: под завалами могут находиться люди 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
01.11.2020 16:20
Рубрика: Экономика

Что будет с нефтью, рублем и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Валюта

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург":

- Тон торгам в течение прошедшей недели задавали сообщения о переговорах по мерам поддержки в США, а также ситуация с распространением коронавируса в мире. Так, последние комментарии сторон по ходу диалога о стимулах в США дали понять, что процесс окончательно зашел в тупик, а у рынков нет ориентира возможных сроков согласования. Негатива добавила обострившаяся ситуация с коронавирусом в Европе и США: Франция и Германия ввели локдауны, фактически остановив сферу услуг на ближайший месяц, что грозит европейской, а возможно, и мировой экономике новой волной спада, американские власти игнорируют проблему, в то время как заболеваемость в стране бьет очередные рекорды.

Фото: iStock
Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США

Глобальный фон стал причиной существенного ослабления позиций российской валюты: в условиях повышенной неопределенности инвесторы выводили капитал из рисковых активов, курс рубля к пятнице превысил 79 рублей за доллар, теряя около трех рублей с понедельника. Падение усиливается ощутимо подешевевшей по тем же причинам нефти, и вероятность дальнейшего снижения цен остается высокой.

Единое мнение относительно перспектив ближайших дней сейчас сформировать сложно, позитив на рынки может вернуться при условии отсутствия новых локдаунов и согласования бюджетных стимулов в США, однако в базовом сценарии сохранится умеренный негатив. Для рубля роль сыграют и итоги выборов в США, победа Байдена может локально ухудшить положение российской валюты.

В ближайшие дни высокая волатильность сохранится, тем не менее, мы не исключаем дальнейшего ослабления рубля, в том числе и выше 80 рублей за доллар, но даже в случае реализации такого сценария, без существенного ухудшения геополитической обстановки это ослабление будет локальным.

Нефть

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- На следующей неделе волатильность на нефтяном рынке сохранится. Ожидаем широкий диапазон колебаний по Brent - от 35 до 40 долларов за баррель с тенденцией ко снижению нефтяных цен​.

Со стороны спроса давление на котировки оказывает нарастающая вторая волна коронавируса в мире и постепенное ужесточение карантинных ограничений. В США, Европе и России число новых заражений коронавирусом превысило весенне-летние пики. С понедельника две крупнейшие экономики Европы - Германия и Франция - будут частично закрыты, что негативно для спроса на нефть. На Европу приходится около 15% мирового потребления нефти и нефтепродуктов.

Фото: Максим Боговид/РИА Новости
Какие страны быстрее восстановят добычу нефти после кризиса

Со стороны предложения негативом для нефтяного рынка является быстрое наращивание добычи в Ливии. Ливия сообщила о планах нарастить добычу до 1 млн баррелей в сутки в течение четырех недель. Страна уже увеличила производство нефти до 700 тысяч баррелей в сутки по сравнению со 100 тысячами в начале сентября.

Общий фон на мировых площадках на следующей неделе будет отличаться повышенной неопределенностью, что также негативно для нефтяных котировок. Главным событием недели будут выборы в США 3 ноября. Инвесторы опасаются сценария спорных выборов и долгих пересчетов голосов, как это было в 2000 году. Чем дольше будут пересчитывать голоса, тем выше неопределенность и тем слабее будет динамика мировых рынков, в том числе и сырьевых.

Поддержку нефтяному рынку могут оказать вербальные интервенции со стороны ОПЕК+. Нефтяной альянс может намекнуть на то, что в случае ухудшения ситуации со спросом готов отложить запланированное на 1 января повышение добычи на 1,9 млн баррелей в сутки.

Также позитивом для всего блока рисковых активов и нефтяных цен может стать заседание ФРС США, итоги которого будут объявлены в четверг вечером. Крупнейший мировой центробанк может дать сигнал о готовности расширить монетарную поддержку экономики при необходимости и таким образом поддержать рынки.

Биржа

Максим Бирюков, старший аналитик УК "Альфа-Капитал":

- В отличие от основных американских индексов российские по-прежнему находятся заметно ниже уровней начала года. Однако, краткосрочная динамика цен российских активов чаще следует за глобальными тенденциями. Глобальные рынки сейчас отражают беспокойство инвесторов относительно результатов выборов в США и растущего масштаба коронакризиса. Вялотекущей коррекции пока не мешают ни в целом позитивные макроданные в США и Европе, ни крайне обнадеживающие корпоративные отчеты за III квартал. Не исключено, что в отсутствие новых позитивных факторов следующая неделя также будет сопровождаться продажами. Дополнительным фактором давления на российские рынки может стать и снижение цен на нефть.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Росреестр обозначит на карте привлекательные для инвесторов участки

Важно понимать, что российские акции сейчас находятся на периферии внимания глобальных инвесторов. Это во многом связано с тем, что сейчас фокус покупателей смещен в пользу развитых рынков и, особенно, "акций роста", в то время как российский фондовый рынок представлен преимущественно "акциями стоимости" - бумагами зрелых компаний, основная мотивация держателей которых - получение дивидендов. Также российские активы находятся под давлением санкционных рисков. Не добавляет уверенности и сильнейшая волатильность курса рубля в этом году.

Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть Курс рубля

Главное сегодня

Интервью директора ФССП Дмитрия Аристова "Российской газете". Главное
Эрдоган заявил об увеличении числа погибших в Измире
В Подмосковье при взрыве в гаражах погиб мужчина
11 россиян умерли в Турции из-за коронавируса
Выходной день станет самым теплым на предстоящей неделе в столице
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой