ЦИК Грузии оценил прошедшие выборы как "спокойные"

Парламентские выборы в Грузии прошли в спокойной обстановке, заявила глава местного ЦИК Тамар Жвания. По последним данным подсчитаны голоса избирателей с 58,54% участков, лидирует правящая партия "Грузинская мечта", набирающая 49,32% голосов.

"Выборы прошли в спокойной обстановке, за исключением нескольких случаев, избиратели смогли реализовать право, данное им Конституцией, и сделать свой выбор. Хочу поблагодарить избирателей за проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию", - приводит слова Жвании РИА Новости.

Оппозиционный блок "Сила в единстве" на данный момент набирает почти 26%. Преодолев барьер в 1% в парламент Грузии также войдут партии "Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели" и "Гражданин".

После объявления ЦИК первых данных подсчета голосов, лидеры оппозиционных партий заявили о "тотальной фальсификации" итогов голосования. Сообщается, что оппозиция считает выборы нелегитимными и намерена опротестовать результаты. Часть политических противников действующей власти объявила о проведении первого ноября в Тбилиси акции протеста.