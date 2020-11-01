ЦСКА обыграл "Ротор" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Московский ЦСКА обыграл волгоградский "Ротор" со счетом 1:0 в выездном матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Благодаря этой победе армейцы стали единоличными лидерами турнира.

После поражения "Локомотива" команда Виктора Ганчаренко одержала четыре победы подряд. При этом не все из них дались легко армейцам. К примеру, в игре с "Ротором" москвичи могли и потерять очки, но где-то хозяевам не везло, где-то не хватало мастерства. Ну а единственный мяч ЦСКА забил в конце первого тайма благодаря точному удару Алана Дзагоева.

Таким образом, армейцы воспользовались осечкой "Спартака" и возглавили турнирную таблицу: в активе "красно-синих" стало 28 очков. Далее идет санкт-петербургский "Зенит" (27 баллов), обыгравший ранее в воскресенье "Химки" (2:0). На третью строчку опустился "Спартак", лидировавший до старта 13-го тура.

В следующем туре 8 ноября ЦСКА примет "Ростов". А до того, 5 ноября, армейцы примут голландский "Фейеноорд" в третьем туре группового этапа Лиги Европы.