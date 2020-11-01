ЦСКА обыграл "Ротор" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

После поражения "Локомотива" команда Виктора Ганчаренко одержала четыре победы подряд. При этом не все из них дались легко армейцам. К примеру, в игре с "Ротором" москвичи могли и потерять очки, но где-то хозяевам не везло, где-то не хватало мастерства. Ну а единственный мяч ЦСКА забил в конце первого тайма благодаря точному удару Алана Дзагоева.
Таким образом, армейцы воспользовались осечкой "Спартака" и возглавили турнирную таблицу: в активе "красно-синих" стало 28 очков. Далее идет санкт-петербургский "Зенит" (27 баллов), обыгравший ранее в воскресенье "Химки" (2:0). На третью строчку опустился "Спартак", лидировавший до старта 13-го тура.
В следующем туре 8 ноября ЦСКА примет "Ростов". А до того, 5 ноября, армейцы примут голландский "Фейеноорд" в третьем туре группового этапа Лиги Европы.