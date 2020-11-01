ЦСКА вышел на первое место в Премьер-лиге

Московский ЦСКА стал лидером Премьер-лиги. В матче 13-го тура армейцы обыграли на выезде "Ротор" со счетом 1:0.

ЦСКА выиграл четыре матча подряд в чемпионате и возглавил таблицу, опередив "Зенит" и "Спартак". Фото: РИА Новости

В последний раз "красно-синие" возглавляли таблицу чемпионата аж 13 месяцев назад. Но после матча с "Уралом" в конце сентября прошлого года москвичи резко сдали и растеряли преимущество. Как будет на этот раз - сказать трудно. Хотя по сравнению с тем отрезком ЦСКА сильно изменился.

Прежде всего армейцы здорово укрепились этим летом. Состав обновился, пришла большая группа новичков, благодаря чему некоторые лидеры могут получить передышку в нужный момент. Не касается это только, пожалуй, Николы Влашича и Игоря Акинфеева.

При этом сказать, что ЦСКА легко всех побеждает, тоже нельзя. Исключением стоит разве что матч с тульским "Арсеналом" в 12-м туре, в котором армейцы забили аж пять мячей. В целом армейцы набрали приличный ход и наверняка хотят закончить первую часть сезона лидерами чемпионата.

- У нас сейчас нет легких побед, как и ни у одной из других команд. Сегодня мы создали много моментов, могли забивать второй и решить исход, но ребята не воспользовались своими шансами. В таких случаях нервозность сохраняется до конца игры. Тем не менее я доволен победой. Мы неплохо смотрелись структурно как в защите, так и в атаке, - подчеркнул Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер".

Единственный мяч в этой игре забил Алан Дзагоев, вернувшийся после травмы. "Очень важная победа, ведь мы вышли на первое место. С одной стороны - приятно, что взяли три очка, с другой - могли закончить все намного раньше. Были предпосылки и моменты для второго, даже третьего гола. Забей еще, потратили бы меньше физических и психологических сил", - отметил Дзагоев.

На второе место поднялся "Зенит", прервавший трехматчевую серию из поражений во всех турнирах. Команда Сергея Семака обыграла на выезде "Химки" (2:0).

Перед выездом в Подмосковье "сине-бело-голубые" столкнулись с кадровыми проблемами. Уже несколько встреч пропустил бразилец Малком, остались в Санкт-Петербурге основные форварды Сердар Азмун и Артем Дзюба. Не полетел на игру также новичок "Зенита" Вендел.

Несмотря на отсутствие ряда лидеров, питерцы добились уверенной победы. Отличились Андрей Мостовой и Александр Ерохин. Сложно сказать, увидим ли мы такой же состав в поединке с "Лацио" в Лиге чемпионов через два дня, но с "Химками" эти футболисты выглядели очень достойно.

- Сложный получился матч. Хоть и выиграли, затратили много сил. Кто вышел, отработал на 100 процентов и принес результат. Что касается травмированных, то Малком, наверное, присоединится после паузы на игры сборных. Азмун начинает заниматься индивидуально, у Дриусси недомогание. Рассчитываем на Дзюбу и Вендела во встрече с "Лацио", - сказал Семак.

В последний раз ЦСКА лидировал в чемпионате в сентябре прошлого года

Также главный тренер "Зенита" прокомментировал информацию о якобы переговорах клуба с бывшим наставником лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

- Почеттино - великолепнейший тренер, а на слухи я не реагирую. Это абсолютно выдуманная история. Но если он приедет в Россию, это будет топ, - считает Семак.

Первое домашнее поражение в новом сезоне в РПЛ потерпел "Спартак", лидировавший до этого тура. Москвичи проиграли "Ростову" со счетом 0:1.

В отличие от основных конкурентов в битве за "золото" спартаковцы в еврокубках не участвуют. Но в игре с ростовчанами команда Доменико Тедеско выглядела так, словно пару дней назад она провела 90 минут против одного из мировых грандов.

В свою очередь "Ростов", несмотря на продажу нескольких лидеров и травмы, не теряет позиций. Да и вообще для дончан "Спартак" - один из самых удобных соперников в последнее время. Ростовчане трижды подряд обыгрывают "красно-белых" на чужом поле. А при Валерии Карпине команда одержала четыре победы в шести встречах с бывшим клубом этого специалиста.

Благодаря победе "Ростов" обосновался на пятом месте, отставая от лидера ЦСКА всего на пять очков. На четвертой же строчке идет "Динамо", победивший на выходных "Тамбов" (2:1).