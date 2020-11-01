Немецкий "Мерседес" в рекордный седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов "Формулы-1". Досрочная победа "серебряных стрел", как часто называют команду, стала возможна благодаря "золотому" дублю ее пилотов на Гран-при Эмилии-Романьи, прошедшем на выходных в итальянской Имоле. Первое место по итогам гонки занял британец Льюис Хэмилтон, второе - финн Валттери Боттас. Замкнул тройку лучших австралиец Даниэль Риккардо на "Рено".

Гонка в Имоле стала уже третьей на территории Италии в нынешнем сезоне, календарь которого крепко поправил ковид. С учетом того, что на трассе "Формула-1" не гоняла с 2006 года, а гонщикам была предоставлена всего одна тренировочная сессия (опять же из-за ковидных ограничений), от Гран-при Эмилии-Романьи стоило ждать сюрпризов. Они и были, если не брать в расчет первые две строчки. Правда, имелись все предпосылки, что пилоты "Мерседеса" окажутся на пьедестале в другом порядке. Боттас прекрасно провел квалификацию, завоевав право стартовать первым, а вот в самой гонке ему ужасно не повезло. Валттери не успел среагировать на обломок чужого болида, валявшийся на трассе, и днище его машины было повреждено. Что перечеркнуло все надежды финна на итоговый триумф. Но отнюдь не помешало триумфу "Мерседеса" в Кубке конструкторов, или, другими словами, в командном зачете. "Серебряные стрелы" набрали 479 очков и за четыре гонки до конца сезона стали недосягаемыми для "Ред Булла", у которого 226 баллов.

Это седьмой успех "Мерседеса" подряд: до сих пор самой длинной серией владела "Феррари", побеждавшая с 2010 по 2014 год. Она же удерживает первенство по общему количеству побед в командном зачете (16 Кубков конструкторов).

- Я не очень много внимания уделяю статистике, но это достижение - повод для гордости! - признал руководитель "серебряных стрел" Тото Вольф. - У нас отличная команда, мы едины, мы стараемся расширить границы возможного, поднять свою планку, и сегодня у нас это получилось. Пока есть мотивация, пока есть энергия - а парни не дают в этом усомниться - мы будем стремиться побеждать и дальше.

Не за горами победа одного из гонщиков "Мерседеса" и в текущем чемпионате. Ближайший их преследователь голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") не сумел финишировать в Имоле из-за аварии и официально потерял шансы обогнать лидирующего Хэмилтона, у которого 289 очков. Теоретически обойти Льюиса теперь может только Боттас (197 очков).

Что касается обещанных сюрпризов, одним из таковых стало удачное выступление Даниила Квята на "Альфа Таури". Сначала он показал свой лучший результат сезона в квалификации, став восьмым. Правда, его партнер по команде Пьер Гасли выступил еще сильнее, взлетев на четвертую строчку. Вот только в гонке французу не повезло: из-за технических проблем он был вынужден сойти уже на 9-м круге (из 63). Зато у обычно нефартового Квята болид работал как надо, что вкупе с несколькими красивыми обгонами позволило Даниилу выбраться на четвертое место и даже атаковать шедшего третьим Риккардо. Но и четвертая строчка - самая высокая для Даниила в нынешнем чемпионате.

- Я все больше и больше верю в потенциал команды и в свой собственный как пилота, ощущения в болиде улучшаются. Хорошая гонка, и для меня было важно показать сильный результат. Я доволен, - заключил наш соотечественник.

Сразу после гонки советник системы "Ред Булл", в которую входит и "Альфа Таури", Гельмут Марко лично поздравил Квята с хорошим выступлением. Однако после он же заявил, что результат россиянина в Имоле не повлияет на его дальнейшие перспективы в команде. Ранее руководители "Ред Булла" намекали, что Даниила в следующем сезоне в "Альфа Таури" не будет. Впрочем, если в оставшихся четырех гонках Квят будет так же хорош, многое может измениться.