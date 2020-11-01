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Рубрика: Спорт

Одни "серебряные стрелы"

"Мерседес" досрочно завоевал Кубок конструкторов-2020, а Даниил Квят на "Альфа Таури" показал свой лучший результат в чемпионате
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 247(8301)
Немецкий "Мерседес" в рекордный седьмой раз подряд выиграл Кубок конструкторов "Формулы-1". Досрочная победа "серебряных стрел", как часто называют команду, стала возможна благодаря "золотому" дублю ее пилотов на Гран-при Эмилии-Романьи, прошедшем на выходных в итальянской Имоле. Первое место по итогам гонки занял британец Льюис Хэмилтон, второе - финн Валттери Боттас. Замкнул тройку лучших австралиец Даниэль Риккардо на "Рено".
В итальянской Имоле наш Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури", остановился в шаге от пьедестала. Фото: EPA В итальянской Имоле наш Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури", остановился в шаге от пьедестала. Фото: EPA
В итальянской Имоле наш Даниил Квят, выступающий за "Альфа Таури", остановился в шаге от пьедестала. Фото: EPA
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Гонка в Имоле стала уже третьей на территории Италии в нынешнем сезоне, календарь которого крепко поправил ковид. С учетом того, что на трассе "Формула-1" не гоняла с 2006 года, а гонщикам была предоставлена всего одна тренировочная сессия (опять же из-за ковидных ограничений), от Гран-при Эмилии-Романьи стоило ждать сюрпризов. Они и были, если не брать в расчет первые две строчки. Правда, имелись все предпосылки, что пилоты "Мерседеса" окажутся на пьедестале в другом порядке. Боттас прекрасно провел квалификацию, завоевав право стартовать первым, а вот в самой гонке ему ужасно не повезло. Валттери не успел среагировать на обломок чужого болида, валявшийся на трассе, и днище его машины было повреждено. Что перечеркнуло все надежды финна на итоговый триумф. Но отнюдь не помешало триумфу "Мерседеса" в Кубке конструкторов, или, другими словами, в командном зачете. "Серебряные стрелы" набрали 479 очков и за четыре гонки до конца сезона стали недосягаемыми для "Ред Булла", у которого 226 баллов.

Это седьмой успех "Мерседеса" подряд: до сих пор самой длинной серией владела "Феррари", побеждавшая с 2010 по 2014 год. Она же удерживает первенство по общему количеству побед в командном зачете (16 Кубков конструкторов).

- Я не очень много внимания уделяю статистике, но это достижение - повод для гордости! - признал руководитель "серебряных стрел" Тото Вольф. - У нас отличная команда, мы едины, мы стараемся расширить границы возможного, поднять свою планку, и сегодня у нас это получилось. Пока есть мотивация, пока есть энергия - а парни не дают в этом усомниться - мы будем стремиться побеждать и дальше.

Не за горами победа одного из гонщиков "Мерседеса" и в текущем чемпионате. Ближайший их преследователь голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") не сумел финишировать в Имоле из-за аварии и официально потерял шансы обогнать лидирующего Хэмилтона, у которого 289 очков. Теоретически обойти Льюиса теперь может только Боттас (197 очков).

Фото: REUTERS
Что думает Квят о своем будущем в "королевских гонках"

Что касается обещанных сюрпризов, одним из таковых стало удачное выступление Даниила Квята на "Альфа Таури". Сначала он показал свой лучший результат сезона в квалификации, став восьмым. Правда, его партнер по команде Пьер Гасли выступил еще сильнее, взлетев на четвертую строчку. Вот только в гонке французу не повезло: из-за технических проблем он был вынужден сойти уже на 9-м круге (из 63). Зато у обычно нефартового Квята болид работал как надо, что вкупе с несколькими красивыми обгонами позволило Даниилу выбраться на четвертое место и даже атаковать шедшего третьим Риккардо. Но и четвертая строчка - самая высокая для Даниила в нынешнем чемпионате.

- Я все больше и больше верю в потенциал команды и в свой собственный как пилота, ощущения в болиде улучшаются. Хорошая гонка, и для меня было важно показать сильный результат. Я доволен, - заключил наш соотечественник.

Сразу после гонки советник системы "Ред Булл", в которую входит и "Альфа Таури", Гельмут Марко лично поздравил Квята с хорошим выступлением. Однако после он же заявил, что результат россиянина в Имоле не повлияет на его дальнейшие перспективы в команде. Ранее руководители "Ред Булла" намекали, что Даниила в следующем сезоне в "Альфа Таури" не будет. Впрочем, если в оставшихся четырех гонках Квят будет так же хорош, многое может измениться.

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