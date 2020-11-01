Даниил Квят стал четвертым на Гран-при Эмилии-Романьи

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят занял четвертое место на 13-м этапе "Формулы-1" - Гран-при Эмилии-Романьи, который прошел в итальянской Имоле.

Победу одержал британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, преодолевший 63 круга за 1 час 28 минут 32,43 секунды. Вторым финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас (отставание - 5,783 секунды). Тройку призеров замкнул австралиец Даниэль Риккардо (+14,32) из "Рено"

Квят уступил победителю 15,141 секунды. Благодаря этому результату россиянин набрал 26 очков в личном зачете и сместил с 13-го места немецкого пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля (18).