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Рубрика: Спорт

Звезда на счастье

"Динамо" обыграло ЦСКА на глазах у Овечкина
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 247(8301)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялся большой игровой день. В центральном матче московское "Динамо" одолело лучшую команду текущей "регулярки", ЦСКА - 4:3.

За ходом дерби вживую наблюдал один из самых известных воспитанников "бело-голубых" Александр Овечкин. И наверняка остался доволен увиденным.

Фото: РИА Новости
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Первую скрипку у победителей сыграла ведущая тройка: Дмитрий Яшкин оформил дубль, забросив, в том числе, и победную шайбу. У капитана Вадима Шипачева гол плюс передача, а Дмитрий Кагарлицкий ассистировал партнерам дважды. Отметим, что "Динамо" прервало серию ЦСКА из трех побед.

Из других результатов отметим победу в овертайме московского "Спартака" над омским "Авангардом" - 2:1. Это пятое поражение "ястребов" в последних шести матчах.

В уральском дерби магнитогорский "Металлург" притормозил челябинский "Трактор" - 4:1. Тем самым прервалась четырехматчевая победная серия челябинцев.

Ну а самая крупная победа дня была зафиксирована в Екатеринбурге, где местный "Автомобилист" растерзал рижское "Динамо" - 7:2.

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