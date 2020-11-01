"Динамо" с трудом одолело "Тамбов" в РПЛ, имея на двух игроков больше

Московское "Динамо" победило "Тамбов" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу - 2:1. Хозяева доигрывали встречу в меньшинстве из-за двух удалений.

Счет открыли динамовцы: на 8-й минуте минуте отличился Даниил Лесовой. В начале второй половины, в промежутке с 50-й по 54-ю минуты, "Тамбов" остался вдевятером - главный арбитр матча Сергей Карасев удалил Антона Килина и Гурама Тетрашвили. Несмотря на это, хозяева отыгрались - забил Герман Онугха.

Все самое интересное в этом матче произошло уже в компенсированное время. На 93-й минуте Николай Комличенко во второй раз вывел "Динамо" вперед. Казалось, "бело-голубые" спокойно доведут дело до победы. Однако на 9-й компенсированной ко второму тайму минуте "Тамбову" выпал шанс вырвать ничью - Карасев назначил пенальти, который, впрочем, Онугха не реализовал. Как итог - 2:1 в пользу москвичей.

"Динамо" набрало 23 очка и поднялось на четвертое место. "Тамбов" с 12 баллами расположился на 12-й позиции.