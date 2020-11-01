Дмитрий Аристов: Судебные приставы приостановили аресты имущества должников

В Федеральной службе судебных приставов продолжает действовать мораторий на аресты имущества. В связи с пандемией приставы перестали навещать должников и арестовывать имущество по месту жительства. В качестве эксперимента приставы стали создавать зоны приема граждан в МФЦ. Вместе с тем в течение года была приостановлена деятельность около 2 тысяч организаций, не соблюдавших установленный из-за коронавируса санитарный режим.

Об этом и многих других деталях работы Федеральной службы судебных приставов в интервью "Российской газете" рассказал директор ФССП России Дмитрий Аристов.

Дмитрий Васильевич, одна из острых проблем: приставы часто арестовывали у должников соцвыплаты, находящиеся под защитой. Можно ли избежать таких недоразумений?

Дмитрий Аристов: Да: с 1 июня текущего года вступил в силу закон, который направлен на исключение возможности обращения взыскания в рамках исполнительного производства на денежные выплаты социального характера.

Как он работает?

Дмитрий Аристов: В частности, предусмотрена идентификация видов платежей, поступающих на любой банковский счет гражданина. Введен отдельный их учет, так называемый механизм "окрашивания". Порядок расчета установлен приказом Министерства юстиции Российской Федерации.

Банком России установлены коды для идентификации доходов, на которые законом "Об исполнительном производстве" установлены ограничения и не может быть обращено взыскание.

Другая болевая точка: двойники. То есть случаи, когда совпадают разом фамилия, имя и отчество должника и постороннего человека. ­Из-за путаницы жизнь непричастной тезки может превратиться в ад, в то время как должник будет спать спокойно. Что делать в таких ситуациях?

Дмитрий Аристов: Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, к сожалению, встречаются.

Да, именно.

Дмитрий Аристов: Они возникают вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов.

Судебные приставы больше не будут арестовывать по ошибке социальные выплаты: закон ввел систему "окрашивания" в банках таких денег

Причина понятна. Но как можно исправить такое положение?

Дмитрий Аристов: Исключить возможность возникновения подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы федерального закона, которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника. Это СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, а также серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН.

Закон уже работает?

Дмитрий Аристов: Сейчас действие норм данного закона об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника по ряду судебных решений приостановлено до 1 января 2021 года.

Значит, остается только ждать...

Дмитрий Аристов: Напомню также, что принят закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации". Такой регистр создается с целью объединения в одном ресурсе сведений о гражданах Российской Федерации и гармонизации ресурсов, содержащих данные о населении. Создание указанного ресурса в долгосрочной перспективе может стать решением проблемы ошибочной идентификации граждан в качестве должников по исполнительным производствам.

А как быть сейчас тем, кто пострадал из-за задолжавшего однофамильца?

Дмитрий Аристов: Сейчас в случае установления такого факта гражданам следует обратиться по номеру телефона "горячей линии" соответствующего территориального органа ФССП России, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все ранее наложенные на гражданина ограничения.

Нередко двойник узнает о своем несчастье уже после того, как деньги с него списаны.

Дмитрий Аристов: В случае списания денежных средств со счетов, а также удержаний из заработной платы гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств.

Легко ли сегодня гражданину выйти на контакт с судебным приставом?

Дмитрий Аристов: В экспертном докладе "Открытость государства в России-2020", подготовленном Счетной палатой Российской Федерации, АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений, Федеральная служба судебных приставов оценена как наиболее открытое ведомство России: третье место в рейтинге открытости. Для нас это очень ценно и важно.

Было бы неправдой сказать, что в газету не поступает жалоб - кто-то не смог дозвониться до пристава, а кто-то затратил массу времени и сил, чтобы попасть на прием.

Дмитрий Аристов: Мы, конечно, понимаем, что необходимо дальнейшее внедрение новых методов в нашей деятельности. Одна из приоритетных задач службы - обеспечить комфортное взаимодействие сторон исполнительного производства с должностными лицами органов принудительного исполнения. Это может достигаться различными способами - как посредством применения информационных технологий в службе, так и создания условий для личного общения.

Служба в этом направлении тесно взаимодействует с субъектами Российской Федерации. В качестве эксперимента в ряде субъектов России на базе региональных МФЦ организованы зоны приема для граждан. Все желающие могут обратиться к дежурному приставу и получить информацию о наличии исполнительного производства, подать заявление в рамках исполнительного производства, оплатить задолженность либо предоставить судебному приставу-исполнителю любую дополнительную информацию по исполнительному производству.

Указом президента России цифровая трансформация определена одной из национальных целей развития Российской Федерации. Нами проводится большая работа в данном направлении. Начиная с 2019 года служба в числе первых государственных органов начала работу по внедрению цифрового суперсервиса "Цифровое исполнительное производство", предполагающего внедрение "реестровой модели" принудительного исполнения.

Объясните, пожалуйста, подробнее - как это скажется на гражданах?

Дмитрий Аристов: Концепция целевой модели предполагает ведение исполнительного производства в электронном виде.

Для гражданина или представителя юридического лица, как взыскателя, так и должника, это означает расширение возможности общения с судебными приставами через информационные сервисы - например, посредством личного кабинета на Едином портале государственных услуг. Взыскатели смогут инициировать принудительное исполнение не выходя из дома, все участники исполнительного производства смогут получать через личный кабинет всю информацию о ходе принудительного исполнения, оплачивать имеющуюся задолженность и направлять заявления, ходатайства и иные обращения.

В настоящее время при активной поддержке правительства Российской Федерации эта работа продолжается в плотном взаимодействии с Минцифры России.

За 9 месяцев этого года должники самостоятельно продали имущества на общую сумму 900 миллионов рублей

Можно ли уже сейчас записаться на прием к приставу через интернет?

Дмитрий Аристов: Записаться на личный прием можно удобно и быстро с помощью сервиса "Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России" на официальном сайте. Он работает в режиме онлайн и осуществляет запись посредством авторизации по Единой системе идентификации и аутентификации лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг.

Отмечу, что в настоящее время проводится эксперимент по взаимодействию с гражданами, записавшимися на прием посредством информационного ресурса "Запись на личный прием".

В чем он заключается?

Дмитрий Аристов: Принимаются максимально возможные меры по разрешению поставленных заявителями вопросов заблаговременно, до назначенной даты приема. Необходимые информация и документы оперативно предоставляются наиболее удобным для заявителей способом, в том числе дистанционно, и в наиболее подходящее для них время.

Принятие названных мер, например, позволило сократить на 60 процентов посещение граждан на прием в структурное подразделение, что является немаловажным обстоятельством.

Кроме того, постепенно создаются условия для приема, отвечающие всем современным требованиям для комфортного посещения службы гражданами. Прием ведется ежедневно, однако приоритетное время приема у граждан, записавшихся на сайте ФССП.

Давно обсуждается идея проводить электронные торги по продаже имущества должников. Зашло ли дело дальше разговоров?

Дмитрий Аристов: В настоящее время продажа арестованных объектов недвижимости (здания, сооружения, апартаменты, квартиры) осуществляется на торгах в электронной форме в ряде регионов Российской Федерации, но такая форма не является обязательной.

Лично вы как относитесь к такой форме?

Дмитрий Аристов: Для целей исполнительного производства электронные торги по продаже арестованного имущества должников, бесспорно, имеют ряд преимуществ по сравнению с классическими торгами. Процедура их организации и проведения более прозрачная, а возможность доступа к ним посредством телекоммуникационной сети "Интернет" позволяет привлечь к участию в таких торгах большее количество потенциальных покупателей независимо от того, где фактически находится участник или имущество должника, подлежащее принудительной реализации.

Большее количество участников торгов - более высокая вероятность продажи имущества, а соответственно, и более высокая эффективность принудительной реализации, как составляющей процедуры обращения взыскания на имущество должника в рамках исполнительного производства.

Считаю, что установление электронных торгов в качестве основного способа продажи имущества должников в ходе исполнительного производства могло бы стать одним из механизмов совершенствования процедуры реализации арестованного имущества. В настоящее время продолжается работа над законодательным закреплением соответствующих положений.

Интересным в данной сфере представляется пример голландской системы. Суть ее состоит в том, что если никто из участников торгов не выражает желания приобрести лот по начальной продажной цене, то аукционист начинает снижать цену.

Директор ФССП России Дмитрий Аристов: Приставы снизили до минимума посещение должников. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Несколько лет назад закон разрешил должникам самостоятельно продавать имущество для покрытия долгов. Как работает эта норма?

Дмитрий Аристов: В целом институт самостоятельной реализации имущества должником, введенный с 2014 года, продолжает развиваться. Применение на практике полномочий по передаче арестованного имущества на самостоятельную реализацию должникам (при условии отсутствия спора о стоимости имущества, которая не превышает 30 тысяч рублей) позволяет сократить сроки погашения задолженности за счет имущества должника, упрощает процедуру реализации малоценного арестованного имущества.

Каковы результаты?

Дмитрий Аристов: По итогам 9 месяцев текущего года порядка 900 миллионов рублей получено от самостоятельной реализации имущества должниками.

Что изменилось после преобразования вашего ведомства в службу принудительного исполнения?

Дмитрий Аристов: Этот год стал исторически значимым для службы судебных приставов. С вступлением в силу федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения в Российской Федерации" служба получила новый правовой статус, позволивший качественно изменить порядок поступления на службу и ее прохождения, установить повышенные требования к сотрудникам, а также существенно повысить уровень их социальной защищенности.

При реализации всех возложенных на службу полномочий наша деятельность всегда направлена, в первую очередь, на восстановление нарушенных прав граждан. По итогам работы за 9 месяцев 2020 года количество исполнительных производств, по которым в результате принудительных мер, принятых судебными приставами-исполнителями, должниками требования исполнены полностью или частично, составило порядка 40 млн.

В региональных управлениях службы судебных приставов открыты "горячие линии" для двойников: граждан, оказавшихся полными тезками должников

Особое внимание уделялось социально значимым категориям исполнительных производств. В пользу детей взыскано свыше 13 млрд руб. По 75 процентов исполнительным производствам обеспечиваются права детей на выплаты алиментов.

1 ноября Федеральная служба судебных приставов отметила свой профессиональный праздник. Пользуясь случаем, поздравляю коллег и ветеранов службы, которым я приношу отдельные слова благодарности. Выражаю уверенность в том, что сила духа, выдержка и самоотдача будут способствовать укреплению законности в России.

Ключевой вопрос

Как изменилась работа судебных приставов в условиях распространения коронавирусной инфекции?

Дмитрий Аристов: 20 июля 2020 года вступил в силу федеральный закон "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции". Установлено, что в отношении должников-граждан по 31 декабря 2020 года включительно судебным приставом-исполнителем не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на указанное имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества, за исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств.

Соответственно работа судебных приставов была изменена, выходы по месту жительства (пребывания) должника в целях проверки имущества, наложения арестов, изъятия движимого имущества в настоящее время в этих целях исключены.

Часто приходится закрывать организации, не соблюдающие противоэпидемиологические требования?

Дмитрий Аристов: В текущем году была приостановлена деятельность около 2 тысяч организаций, не соблюдавших установленный санитарный режим функционирования в условиях распространения коронавируса.

Досье "РГ"

Сумма денежных средств, взысканных по исполнительным производствам в пользу различных категорий взыскателей, за три года составила более 2 триллионов рублей. Количество исполнительных производств, по которым требования исполнены должниками полностью или частично, в 2019 году возросло до 51 миллиона. Доля таких исполнительных производств составила почти 50 процентов, в 2016 году доля составляла 31,6 процента.

Судебными приставами взыскано задолженности по заработной плате на сумму 5,5 миллиарда рублей. Более чем по 75 процентов исполнительных производств по взысканию зарплаты обеспечено принудительное взыскание задолженности.

По итогам 9 месяцев 2020 года судебными приставами возбуждено более 32 тысяч уголовных дел в отношении лиц злостных алиментщиков, 202 уголовных дела в отношении лиц, злостно уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности, 1,6 тысячи уголовных дел - о преступлениях против правосудия.