Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом

Различные документы на недвижимость вскоре можно будет заказать на дом. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

"Сейчас мы проводим последние работы перед запуском онлайн-сервиса по заказу выездного приема и выдачи документов. Само по себе выездное обслуживание очень востребовано. Естественно, самый большой спрос на него был во время пандемии. Тебе не нужно идти в МФЦ, спускаться в метро. Вызываешь специалиста Кадастровой палаты, он приезжает и принимает пакет документов, а спустя несколько дней привозит их обратно", - пояснил он.

Сейчас чтобы заказать выездное обслуживание, нужно звонить в офис Кадастровой палаты. С запуском сервиса заказ можно будет оформлять онлайн, следуя подробной инструкции и заполняя очень простую форму. Даже если идея заказать выездной прием и доставку придет поздно ночью и вне дома, проблем не возникнет, если под рукой будет выход в интернет. Плюс в ФКП можно получить электронную подпись.

"Этот сервис не получается полностью перевести в онлайн, потому что для получения подписи нужно очное подтверждение личности человека. Однако заявка и регистрация проходят онлайн. А готовую подпись опять-таки можно получить, заказав доставку. Выйдет чуть дороже, чем если вы сами придете в офис. Но зато вставать с дивана не надо",- добавил глава ведомства.

Полную версию интервью с Вячеславом Спиренковым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".