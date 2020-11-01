Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом

Новости

Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса 06:52
Супертайфун "Гони" обрушился на Филиппины 06:36
В США полиция разогнала вышедших на митинг сторонников Байдена 05:31
Новый туристический налог могут ввести в Турции первого ноября 04:35
Берлинская пивная внесла Меркель в "черный список" из-за карантина 03:57
Усик победил Чисору и получил право на бой с Джошуа 03:16
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии 02:40
Турция осудила нападение на православного священника в Лионе 02:15
В Дагестане без света остались более 50 тысяч человек 01:53
Губернатор Нью-Йорка ввел трехдневный карантин для всех приезжающих 01:30
Гассиев нокаутировал "Албанского Тайсона" в дебютном бое в тяжелом весе 00:36
В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год 00:18
На западе столицы сгорела каскадерская крепость 31.10.2020
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом 31.10.2020
Партия Саакашвили не смогла взять реванш на парламентских выборах в Грузии 31.10.2020
Власти Москвы отменили марш 7 ноября 31.10.2020
Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии Ченчика 31.10.2020
Газизов объяснил, почему "Спартак" впервые проиграл домашний матч 31.10.2020
"Краснодар" потерпел второе подряд поражение в РПЛ 31.10.2020
Умерла актриса фильма "А зори здесь тихие" Галина Филимонова 31.10.2020
Беларусь объявила об ограничении въезда иностранцам 31.10.2020
Макрон заявил о непричастности властей Франции к публикации карикатур 31.10.2020
Рублев вышел в финал турнира в Вене 31.10.2020
На границе Беларуси с Украиной задержали радикалов с оружием 31.10.2020
Квят стал восьмым в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи 31.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
01.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом

Текст: Ольга Игнатова
Различные документы на недвижимость вскоре можно будет заказать на дом. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сейчас мы проводим последние работы перед запуском онлайн-сервиса по заказу выездного приема и выдачи документов. Само по себе выездное обслуживание очень востребовано. Естественно, самый большой спрос на него был во время пандемии. Тебе не нужно идти в МФЦ, спускаться в метро. Вызываешь специалиста Кадастровой палаты, он приезжает и принимает пакет документов, а спустя несколько дней привозит их обратно", - пояснил он.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В Кадастровой палате рассказали, как убрать ошибки из документов на землю

Сейчас чтобы заказать выездное обслуживание, нужно звонить в офис Кадастровой палаты. С запуском сервиса заказ можно будет оформлять онлайн, следуя подробной инструкции и заполняя очень простую форму. Даже если идея заказать выездной прием и доставку придет поздно ночью и вне дома, проблем не возникнет, если под рукой будет выход в интернет. Плюс в ФКП можно получить электронную подпись.

"Этот сервис не получается полностью перевести в онлайн, потому что для получения подписи нужно очное подтверждение личности человека. Однако заявка и регистрация проходят онлайн. А готовую подпись опять-таки можно получить, заказав доставку. Выйдет чуть дороже, чем если вы сами придете в офис. Но зато вставать с дивана не надо",- добавил глава ведомства.

Полную версию интервью с Вячеславом Спиренковым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Государственные интернет-услуги Регистрация прав на недвижимость

Главное сегодня

В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год
Ученые подтвердили, что люди в очках реже заражаются COVID-19
Партия Саакашвили не смогла взять реванш на парламентских выборах в Грузии
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии
Власти Москвы отменили марш 7 ноября
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой