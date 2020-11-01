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01.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Доллар подтянется к пику с начала года, евро продолжит его обновлять

Текст: Георгий Панин
В понедельник на внутреннем валютном рынке России сохранится пессимизм, который был характерен на протяжении всей этой недели.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", объяснил пессимизм на рынках и дал прогноз на ближайшие дни по курсам валют:

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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- Пятница закрылась курсами ведущих валют вблизи максимальных значений дня (79,5 рубля по доллару и 92,5 рубля по евро. Это служит сигналом уверенности игроков в том, что у большинства из них на всех мировых рынках останется стремление сокращать степень рискованности портфелей. Как минимум до начала подсчета голосов на выборах президента США в ночь на 4 ноября.

Также, по словам эксперта, вторая волна коронавируса не оставляет другого варианта. Суточное число инфицированных уже перевалило за 0,5 миллиона человек. И это заставило властей ряда европейских стран вернуться к введению всеобщего карантина.

Понедельник может лишь подлить масла в огонь этих опасений, если индексы деловой активности за октябрь в производственном секторе мира окажутся хуже прогнозов. На прошедшем в четверг заседании Европейского ЦБ глава регулятора Кристин Лагард спрогнозировала "ужасные" макроэкономические показатели за ноябрь.

Признаки того, что ситуация в экономике стала ухудшаться еще до осенней вспышки COVID-19 и введения карантина, могут вызвать новый этап контролируемой паники на рынках. Но даже если свежие оценки (в среду выйдут уже индексы по сфере услуг) окажутся сносными, у глобальных инвесторов из-за неопределенности перед выборами не будет поводов отказаться от перетока средств в активы-убежища, пусть уже и более умеренными темпами.

Пострадают и цены на нефть, и валюты стран с развивающейся экономикой. Курс доллара уже в понедельник-вторник способен преодолеть психологический рубеж в 80 рублей и подтянуться к пику с начала года (81,65+), евро - продолжит его обновлять (93,49 руб.).

Дальнейшая диспозиция будет зависеть от исхода выборов в США. Победа Байдена не вызовет изумления на внутреннем валютном рынке. И в силу заложенных в цену опасений перехода к принятию "адских санкций", далеко не гарантированных, может привести к формированию волны укрепления рубля. Этот сценарий будет подкреплен сохранением за республиканцами большинства в Сенате.

Фото: Максим Боговид/РИА Новости
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Переизбрание Трампа тоже не прибавит рублю негативных факторов.

Не исчезнет фокус и с дальнейшего развития эпидемиологической ситуации. Снятие неопределенности в этих вопросах может растянуться на весь ноябрь. А, возможно, потребует и куда большего времени. В этом случае оно будет играть против всех рисковых активов, в том числе и рубля, откладывая наступление упомянутой ранее "разрядки".

Степень эмоциональности рынка к тем или иным политическим заголовкам предопределит и отчет по американскому рынку труда. Он увидит свет 6 ноября. Предполагается снижение уровня безработицы с 7,9 до 7,7 процента и рост рабочих мест на уровне 700 тысяч. Но если отчет окажется хуже этих прогнозов, то возрастет неприятие инвесторов любых факторов, которые подпитывают неопределенность. Если прогноз подтвердится эти глобальные инвесторы могут просто перевести дух и оценивать дальнейшее развитие ситуации.

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