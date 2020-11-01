Дзюба и Азмун пропустят матч против "Химок"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 13-го тура в гостях против "Химок". Встреча начнется в 14:00.
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Главная новость - вне заявки остались Артем Дзюба и Сердар Азмун. Оба игрока остались в Санкт-Петербурге, как и новичок команды Вендел.
С первых минут у "Зенита" выйдут: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой.
Напомним, в случае победы "Зенит" сравняется по очкам с лидером чемпионата "Спартаком", в активе которого сейчас 27 баллов. Накануне "красно-белые" проиграли на своем поле "Ростову" (0:1).