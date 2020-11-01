"Единая Россия" подготовит поправки в закон о выплатах на детей до 3 лет

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что выплаты на детей должны исчисляться с рождения ребенка, а не с даты обращения. Кроме того, он пообещал подумать над расширением дальневосточной ипотеки на россиян до 40 лет.

Дмитрий Медведев провел личный прием граждан в режиме онлайн. Жительница Воронежа, мама двоих детей Анна Кузьмина рассказала, что находится в декрете и родила второго ребенка 1 мая, в разгар пандемии, поэтому не успела вовремя (по закону это надо сделать в течение 6 месяцев. - Прим. "РГ") подать заявление на выплаты, которые положены детям с рождения до трех лет. В итоге она будет их получать с даты подачи заявления, а не с рождения. "Я поручу своим коллегам в рамках законотворческой деятельности изучить вопрос о внесении изменений в соответствующий закон так, чтобы исчисление происходило с момента рождения ребенка", - ответил Медведев.

Председатель Ростовского регионального отделения "Фонда защиты детей" Юлия Максименко указала на необходимость отработать четкие критерии определения нуждаемости при выплатах на детей, потому что для одних дополнительные 10 тысяч рублей - просто приятно, а для других - жизненная необходимость. "Мы уже давно говорим о том, чтобы ввести адресные критерии по обеспечению различными пособиями, выплатами, то есть вообще сделать социальную поддержку адресной", - согласился Медведев.

Другие вопросы касались жилищных проблем. Так, мама двоих детей, жительница Хабаровска Ольга Экшенгер рассказала, что хотела бы вступить в программу дальневосточной ипотеки, но ей уже 39 лет, и поэтому она не может претендовать на программу из-за возрастных ограничений (доступна до 35 лет. - Прим. "РГ"). Еще одна просьба - дать людям возможность выбора между социальным ремонтом и голыми стенами, потому что у многих после покупки квартиры в ипотеку просто не остается денег на ремонт.

"То, о чем вы сказали, вот на уровне первой реакции, конечно, мне хочется согласиться по всем позициям, сказать, это все вообще хорошо и здорово", - отреагировал Медведев. "Но как человек, который на различных должностях трудился и принимал не самые простые решения, естественно, я вас обманывать не буду, скажу прямо: все это нужно посчитать, во что это выльется в финансовом измерении", - пояснил он.

Кроме того, Медведев обещал дать специальное поручение "Единой России" вместе с экспертным институтом "Дом.РФ", просьбы проработать, чтобы изучить финансовый вопрос и необходимость изменений в законодательстве.

Пособия должны исчисляться с рождения ребенка, а не с даты обращения

Врач-анестезиолог Николай Чернышук из Краснодарского края обратил внимание Медведева на дороговизну лекарственных препаратов от коронавируса. Так, по его словам, отпускные цены на "Арепливир" - производный препарат "Фавипиравира", который используется для лечения коронавируса, - зачастую выше рекомендованных. Дмитрий Медведев подчеркнул, что с завышением цен на жизненно необходимые препараты нужно бороться как правительству, так и региональным властям. И пообещал, что партия тоже примет необходимые меры. Напомним, что во всех регионах страны с 21 октября "Единая Россия" запустила мониторинг цен на лекарства от коронавируса.