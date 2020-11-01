Экипаж Русинова выиграл последний этап Европейской серии Ле-Ман

Российская команда G-Drive Racing одержала первую победу в сезоне, выиграв заключительный этап сезона Европейской серии Ле-Ман.

В воскресенье в Португалии прошел заключительный этап престижной Европейской серии Ле-Ман. Из-за пандемии нынешний сезон был ограничен лишь пятью гонками. И российская команда G-Drive Racing имела шанс улучшить свое положение в общем зачете.

Автодром "Алгарви" был открыт всего 12 лет назад, но за свою непродолжительную пока уже историю успел стать своим для ELMS. Перепады высот которая идет то вверх, то вниз, добавляют головной боли пилотам, и делают гонку более интересной и непредсказуемой. Экипажу под номером 26 в составе Романа Русинова, Ника де Вриса и Миккеля Йенсена предстояло постараться справиться не только с соперниками, но и с трассой.

На старте четырехчасового марафона в португальском Портимане Роману Русинову удался впечатляющий рывок с шестой позиции - в первый поворот российский пилот за рулем прототипа Aurus 01 входил уже лидером гонки. После пит-стопа его сменил Микель Йенсен. Датчанин продолжил борьбу на втором месте, но, в отличие от соперников, во время остановки в боксах механики G-Drive Racing, помимо дозаправки, произвели также замену шин. На свежей резине Йенсен начал быстро догонять лидера, и уже в начале второго часа гонки вернул экипаж № 26 в лидеры, совершив красивый обгон в конце главной прямой португальской трассы.

К середине дистанции G-Drive Racing укрепила свое преимущество перед ближайшими преследователями почти до полминуты. А за полтора часа до финиша превосходство российской команды превышало уже 50 секунд.

Однако весь этот отрыв был сведен на нет, когда судьи после очередного инцидента выпустили на трассу машину безопасности, собравшую за собой весь пелотон. Впрочем, на рестарте Йенсен не только уверенно удержал лидерство, но и за несколько кругов оторвался от ближайших конкурентов на десять с лишним секунд.

По ходу финального часа сменивший за рулем Aurus 01 Йенсена нидерландец Ник де Врис сохранил за G-Drive Racing первую строчку, сумев еще больше увеличить разрыв от соперников. В итоге прошлогодний чемпион Формулы 2 довел гонку до победного финиша с преимуществом в 35 секунд перед финишировавшим на втором месте экипажем. Этот триумф стал 28-м в истории российской команды - это абсолютный рекорд категории LMP2.

"Готовясь к гонке в Портимане, я внимательно изучал видео с состоявшегося в предыдущие выходные на этой трассе Гран При Португалии Формулы 1, где все были впечатлены прорывом на старте Кими Райкконена. Вдохновленный этим примером, я решил также действовать решительно - и это сработало! Так удалось заложить фундамент будущего успеха, но ключевым стал второй отрезок, когда мы смогли извлечь максимальную выгоду из нового комплекта шин, который сберегли по ходу уик-энда. Мои напарники, Миккель Йенсен и Ник де Врис, великолепно провели свои смены, а механики отлично отработали на пит-стопах. Прототип Aurus 01 показал себя безупречно. Помимо победы, мы также записали в свой актив быстрейший круг гонки - только нам по ходу дистанции удалось проехать круг быстрее 1.30.

Этот непростой год мы начали успешно, завоевав титул в Азиатской серии Ле-Ман, и завершили на высокой ноте, выиграв финальную гонку ELMS. Хочу поблагодарить всю команду за самоотверженную работу по ходу всего сезона и, конечно, выразить слова благодарности нашим преданным болельщикам за поддержку. G-Drive Racing в очередной раз подтвердила свой высочайший класс, добившись в этом году в сотрудничестве с Aurus новых успехов",- сказал Роман Русинов.

Победа в Портимане позволила G-Drive Racing завершить чемпионат Европейской серии Ле-Ман 2020 года на третьем месте.