Губернатор Нью-Йорка ввел трехдневный карантин для всех приезжающих

Губернатор Нью-Йорка ввел обязательный трехдневный карантин для всех приезжающих в этот американский штат. "На четвертый день необходимо сдать тест на SARS-CoV-2. Если результат - отрицательный, вы выходите из карантина", - пояснил Эндрю Куомо. Правило касается всех приезжих, включая жителей Нью-Йорка, возвращающихся домой из других мест. Глава штата сообщил, что 30 октября в Нью-Йорке анализы сдали 137 тысяч человек, у двух тысяч - выявили коронавирус.

Как пишет ТАСС, в пятницу в США зафиксирован очередной рекорд по количеству заболевших - за сутки SARS-CoV-2 обнаружили почти у 100 тысяч человек (99 321). Всего в Соединенных Штатах зафиксировано более 9 миллионов случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 230 тысяч человек. По данным показателям страна занимает первое место в мире.