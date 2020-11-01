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Рубрика: Экономика

Иллюзия богатства

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
Нам не по себе. Всем плохо, пандемия, а богатство российских миллиардеров только растет. Только что крупнейший швейцарский банк UBS и глобальная консалтинго-аудиторская компания PwC объявили, что их состояние увеличилось с 389 млрд долл. в 2019 г. до 468 млрд долл. в 2020 г. На целых 20%! Сразу зреет пролетарская ненависть. Как же так? У нас безработица выросла больше, чем на 40% (сентябрь 2020 г., год к году)! Производство упало на 5-7%! А у них все маслом намазано! Нужно разбираться.
Яков Миркин. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Яков Миркин. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Яков Миркин. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Любую статистику нужно разбирать по косточкам. Что такое богатство миллиардеров? Это прежде всего стоимость пакетов акций, принадлежащих им в компаниях, которые они контролируют, на биржах. Проще говоря, цены акций, перемноженные на их количество. Это богатство бывает иллюзорным. Наступит кризис, акции упадут за один день на 7-10% (такое бывает), и все газеты закричат, что богачи потеряли десятки - сотни миллиардов долларов. Бедные вы наши! Через неделю рынки поднимутся. И мы поразимся, насколько они стали богаче.

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А теперь - внимание! UBS и PwS при расчетах "богатства" за 2019 г. взяли в качестве точки расчета не 31 декабря, а 7 апреля 2020 г. Это самая нижняя точка, цены акций после их гигантского, "пандемического" падения во всем мире в марте 2020 г. Российский индекс акций RTSI в долл. США упал с уровня 1600 пунктов на 24 января до 1100 на 7 апреля. Акций "грохнулись" больше, чем на 30%! Российские миллиардеры за полтора месяца потеряли 30% своего состояния!

А затем от этой нижней точки начался "отскок" рынков акций вверх. Тоже - во всем мире. И опять маленькая хитрость UBS и PwS. Сумма богатств российских миллиардеров за 2020 г. рассчитана не на 31 декабря. Как мы понимаем, это невозможно. До нового года нам еще далеко. Взята другая точка - 31 июля 2020 г. К этому времени RTSI взлетел до 1234 пунктов. Ура! Наши миллиардеры стали богаче на 12%. А нынче? RTSI на 23 октября 2020 г. - 1164 пункта. Опять беднее! Вернулись к началу апреля.

А почему был "отскок"? Наш рынок акций "повело" вверх вслед за американским, где приключилась точно такая же история - отскок после кризиса в марте. Деньги всего мира стекались - и стекаются - в США, чтобы во время кризиса, когда так низок банковский процент, получить хоть какую-нибудь доходность. Похожая история - у нас дома. Часть российских вкладчиков, сняв деньги в банках, ринулись в акции. 40% оборотов по акциям на Московской бирже делают сейчас розничные инвесторы. В 2019 г. - 34%. За первое полугодие 2020 г. открыто 760 тыс. инвестиционных счетов. Именно эти деньги вошли на рынок акций, приподняли его ("отскок") - а сегодня в большом минусе. Рынок глубоко просел. Об этих деньгах нужно печалиться - а миллиардеры сами о себе позаботятся.

Что же дальше? Вторая волна пандемии пока в силе. Именно она определяет сейчас то, что происходит с экономикой и финансовыми рынками. Неважно, будут ли российские миллиардеры стоить к концу года 400 млрд долл. или 350 млрд. Они потом отыграются. Нам важны деньги, стоящие за 2,4 млн инвестсчетов населения (на июль 2020-го). Ими играют на бирже. С ними мечтают о высоких доходах в семьях среднего класса. Именно эти "богатства" страшно потерять сегодня.

Экономика Финансы Экономика Макроэкономика Колонка Якова Миркина

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