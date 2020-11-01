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Рубрика: Спорт

Теннис за забором

Итоговый турнир года закроют от зрителей
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
Юбилейный, 50-й по счету итоговый турнир года ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), запланированный с 15-го по 22 ноября в Лондоне, состоится. Но с рядом существенных ограничений.

Накануне пресс-служба ATP опубликовало заявление, в котором сказано, что условия проведения турнира будут скорректированы.

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"В связи с тем, что в Великобритании введут повторный общенациональный карантин, итоговый турнир года будет проведен за закрытыми дверями, без зрителей. Мы продолжим работать с национальными и местными властями, чтобы обеспечить все необходимые меры безопасности для всех, кто вовлечен в проведение турнира", - в частности, говорится в заявлении.

Из-за серьезных ограничений пострадают призовые участников турнира. Скажем, победитель при условии его побед во всех матчах получит порядка полутора миллионов долларов, что на один миллион триста тысяч меньше по сравнению с призовыми в 2019 году.

Отметим, что на сегодняшний день участие в турнире уже обеспечили себе россиянин Даниил Медведев, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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