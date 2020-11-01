Из-за сообщения о минировании в Киеве перекрыт мост Патона

Украинские СМИ сообщают, что один из самых загруженных мостов Киева через Днепр, мост Патона, перекрыт силами правопорядка, движение остановлено. Это произошло после сообщения о минировании.

"Внимание. Поступило сообщение о минировании моста Патона. Движение в обоих направлениях временно ограничено", - говорится в сообщении пресс-службы киевской патрульной полиции. Как уточнили ведомстве, информация о минировании моста проверяется. На место прибыли бригады спасателей и взрывотехников.

Напомним, ранее 1 июня из-за сообщения о минировании было перекрыто движение через киевский мост Метро. "Минера" в последствии задержали, Днепровский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде ограничения свободы сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен (около 880 тыс. рублей).