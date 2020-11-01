Кабмин ввел посменные выплаты для медработников, лечащих коронавирус

Медицинские и иные работники, оказывающие помощь больным с коронавирусом, а также занимающиеся диагностикой COVID-19, с ноября начнут получать социальную поддержку в зависимости от количества отработанных смен. Новый порядок, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, принят сразу до конца 2021 года. Он заменит действовавшие до сих пор два постановления, регламентировавшие стимулирующие выплаты.

С 1 ноября выплаты будут производиться ежемесячно по сумме нормативных смен. Врачи, средний и младший медицинский персонал выездных бригад скорой помощи за смену будут получать 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Их коллегам, работающим в стационарных условиях и патологоанатомических бюро, оплата за смену установлена в 3880, 2430 и 1215 рублей.

Врачам, среднему и младшему медперсоналу, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи, размер за смену составит 2430, 1215 и 600 рублей. Такие же выплаты прописаны для медработников, не оказывающих помощь по диагностике и лечению коронавируса, но контактирующих с пациентами с установленным диагнозом.

Водители карет скорой помощи и члены летных экипажей, задействованных для транспортировки пациентов с коронавирусной инфекцией, за смену будут получать 1215 рублей, а фельдшеры, принимающие вызовы в скорой помощи, - 600 рублей.

Размер специальной социальной выплаты определяется с учетом районных коэффициентов, коэффициентов за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициентов за работу в высокогорных районах.