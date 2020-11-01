Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ольга Игнатова 
18:45 01.11.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)

Тяга к земле

Как исправить ошибки с границами дачного участка

Почему власти могут отказывать дачникам в оформлении собственности, как исправить реестровые ошибки в документах на землю, когда появятся государственные кадастровые инженеры - об этом глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков рассказал в интервью "Российской газете".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за чего появляются ошибки в кадастровых планах?

Фото: Istock
В Росреестре рассказали, как безопасно сдавать и снимать квартиру

Вячеслав Спиренков: Тут много причин. Первая - накопленный груз проблем. До начала 2000-х годов, когда велся земельный кадастр, границы большинства участков не координировались, а просто определялись размеры - расстояния между точками. Системы координат, которые использовались, были условными и некачественными. Государственные системы координат были недоступны, засекречены. Аналогично и с приборами. Таким образом, массив участков, который был намерен до начала 2000-х годов, не совсем качественный. Сейчас ведется кропотливая работа по исправлению ошибок, накопленных годами.

Причина вторая. Нередко кадастровый инженер вместо того, чтобы править ошибку, плюсует к ней еще одну. Вот вам распространенный вопиющий случай. Кадастровый инженер померил участок и понял, что тот накладывается на два соседних. Перед ним выбор: править два соседних либо один пододвинуть к ошибочным границам и сдать в кадастр.

Что он делает? Понятно, что идет по пути наименьшего сопротивления. Но мы-то видим, что пересечений нет, и принимаем работу, за которую несет ответственность кадастровый инженер и его организация. Но через год выясняется, что он просто из-за нежелания вести дополнительные затраты вместо исправления ошибки допустил еще одну. Простому человеку это не отследить - нужно быть экспертом в геодезии.

Но с 2015 года за внесение заведомо ложных сведений в межевой и технический планы инженеров можно привлекать к уголовной ответственности. Это помогло. Заведомо недостоверных сведений стало меньше, но, к сожалению, встречаются. Росреестр активно ведет работу по исправлению реестровых ошибок, выполняются комплексные кадастровые работы.

Третья проблема - сами граждане могут не понимать, что, "захватив" сотку у соседа или у территории общего пользования, они нарушают закон. И живут так спокойно, пока не начнется спор с владельцем смежного участка. Земля общего пользования тоже не значит ничья, это либо муниципальная собственность, либо собственность членов СНТ. Но эта проблема постепенно уходит все-таки. Сейчас уровень защиты прав совершенно другой. Можно открыть публичную кадастровую карту или заказать выписку и понять, кто собственник земли. Эффективный надзор и штрафы приводят к снижению нарушений.

Договориться полюбовно соседям не всегда удается. Сложно ли организовать комплексные кадастровые работы?

Вячеслав Спиренков: Если вопрос только в двух участках, будет проще все-таки договориться с соседом, померить два участка и сделать два межевых плана. Если договориться не получается, придется идти в суд. Но комплексные кадастровые работы хороши тем, что в них заложен механизм решения споров соседей по границам. Кадастровый инженер измеряет границы всех участков в СНТ и публикует результаты. Далее он собирает претензии с собственников. Затем претензии рассматривает специально созданная в муниципалитете комиссия. Она может выявить, что претензии собственника незаконны, то есть, допустим, ему было предоставлено 6 соток, а он занял 8 и еще спорит, что две сотки его. Тогда муниципалитет опровергает претензию, а в кадастр вносится отметка, что есть спор по границам. Если в течение 5 лет недобросовестный собственник не убедит суд, что замеры были неверными, эти границы приобретут статус обычных границ.

Фото: iStock
Кадастровая палата проверит "чистоту" продаваемого жилья и земли

Единственная проблема - пока комплексные работы может заказывать только муниципалитет. Но разработанный Росреестром законопроект, разрешающий заказчиком таких работ быть и физическим лицам, уже прошел первое чтение в Госдуме. Мы надеемся, что его примут и станет проще массово устанавливать границы и исправлять ошибки.

Пока же председатель СНТ может обратиться в муниципалитет и попросить выделить деньги, включить в план работ и провести комплексные работы. Также обратиться в муниципалитет может инициативная группа собственников. Есть регионы, которые очень активно выполняют такие работы. Это, например, Севастополь, Пермский край. Причем в первую очередь работы выполняются именно в СНТ, где много участков, а значит, и споров, и ошибок. Муниципалитету, конечно, выгоднее их исправить.

Межевой план часто приходится переделывать? Сколько он сейчас в среднем стоит? И если заказывать комплексные работы, люди смогут сэкономить?

Вячеслав Спиренков: За один участок при индивидуальных кадастровых работах придется отдать в зависимости от региона примерно от 10 до 30 тысяч рублей. При комплексных же цена одного участка составит от тысячи до двух. И, к сожалению, бывают случаи, когда межевой план приходится переделывать. Росреестр и Кадастровая палата рассматривают межевые планы, находят ошибки и вносят приостановки. При этом в 40% случаев это происходит по вине кадастрового инженера. Свести к нулю процент приостановок не удается который год.

За один участок при индивидуальных кадастровых работах придется отдать от 10 до 30 тысяч рублей, при комплексных работах - от 1 до 2 тысяч

Коллега хочет стать собственником дачи, но не получается. Администрация городского округа принимает новый генплан и правила землепользования. И, как уверяет коллега, по этим документам земля СНТ будет переведена из категории сельхозназначения в категорию промышленного назначения. Речь, по сути, идет о ликвидации СНТ. Как быть дачникам?

Вячеслав Спиренков: Это достаточно серьезная проблема. Не видя документы, довольно сложно подсказать, как ее решить. Скорее всего, вопрос в том, как эта земля вообще предоставлялась, и разбираться с ним придется в судебном порядке. Фактически это земельный спор: администрация считает, что земля не предоставлялась СНТ, СНТ - что предоставлялась. В первую очередь вместе с председателем товарищества нужно посмотреть пакет документов по созданию СНТ: утвержденный план организации застройки, план расположения участков. Согласовывался этот план с муниципалитетом? Если да, то будут акты на предоставление земельных участков. Нужно разобраться, какой закон тогда действовал: кто предоставлял участки, как предоставлял, в соответствии ли с законодательством? Действительны ли вообще документы? Если документы есть и с ними все в порядке, нужно обращаться в Росреестр за регистрацией прав, если документов нет - в суд. Сейчас бесплатно администрация не обязана предоставлять СНТ земельные участки. Она может только сдать их в аренду или продать. Также дачники могут обратиться за созданием и предоставлением участка, ведь, вероятно, они много лет им пользуются.

Нередко кадастровый инженер множит ошибки вместо того, чтобы поправить одну. Если участок накладывается на соседние, ему проще пододвинуть его к ошибочным границам и сдать в кадастр

Были планы провести гаражную амнистию. В какой стадии законопроект?

Вячеслав Спиренков: Росреестр внес законопроект на рассмотрение в правительство. Надеемся, что до конца года документ попадет в Госдуму.

Гаражная амнистия даст возможность зарегистрировать построенные до 31 декабря 2004 года гаражи и места в гаражных кооперативах в упрощенном порядке - по тем документам, которые есть у людей на руках. Достаточно даже отчетов о внесении паевых или членских взносов.

Насколько востребован ваш сервис по онлайн-выпискам из ЕГРН?

Вячеслав Спиренков: Сейчас сервис обрабатывает около двух тысяч запросов в день, то есть примерно 60 тысяч запросов в месяц. Люди пишут нам благодарности за то, что Кадастровой палате удалось настолько сократить сроки выдачи выписок из госреестра недвижимости. Недавно в одной ТВ-программе сервис назвали "расторопным". Он и вправду простой, шустрый, проворный - дает выписку всего за 5 минут. Нельзя отрицать, что популярность сервиса увеличилась в том числе из-за событий, потрясших мир в этот непростой год, когда потребность переводить услуги в "цифру" стала просто жизненной необходимостью. Сейчас наш онлайн-сервис запущен в 76 регионах. До конца года мы подключим к нему все регионы. Кстати, его удалось создать благодаря внедрению в России ФГИС ЕГРН. В октябре мы перевели на ФГИС два последних региона - это Крым и Севастополь. Теперь вся страна будет работать в единой глобальной системе, но последним регионам мы даем некоторое время привыкнуть к ней, а уж потом запустим там сервис.

При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование

Госдума должна рассмотреть законопроект, по которому Кадастровой палате могут вернуть функцию проведения государственной кадастровой оценки. Но пока в проекте речь идет об оценке только федеральной недвижимости. Может, пора оценку всей недвижимости передать вам, как раньше и было?

Вячеслав Спиренков: На самом деле, в законопроекте идет речь о наделении Федеральной кадастровой палаты не полномочиями в проведении государственной кадастровой оценки, а о работе государственного кадастрового инженера, который будет делать описания, измерения, межевые технические планы для федеральной собственности в первую очередь. Есть много задач по кадастровым работам, которые ставят президент и правительство, и кадастровые инженеры не всегда с ними справляются. Нужно делать все быстро, качественно и дешево. Рынок не может так работать. Реальный кейс: полтора года назад президент дал поручение описать все границы особо охраняемых природных территорий. Минприроды было вынуждено нанимать на рынке специалистов, а это, понятно, длительная процедура торгов. В торгах побеждает тот, кто ставит минимальную цену. Специалист старается минимизировать свои затраты - получается дешево, но качество уходит на второй план. А отсутствие границ ООПТ приводит к тому, что они используются незаконно, застраиваются. Поэтому вполне логично делегировать такие полномочия Кадастровой палате, которая очень оперативно по фиксированным государственным расценкам качественно выполнит все работы. У государства действительно есть примеры, когда рынок с кадастровыми работами справляется хуже: частник может быть мастером по участку в шесть соток, но для измерения гектаров у него не хватит ни компетенции, ни программного обеспечения.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
18:41

Льготную ипотеку смогут взять еще 620 тысяч семей

Льготную ипотеку смогут взять еще 620 тысяч семей

Продление ипотеки с господдержкой позволит улучшить жилищные условия более 600 тысяч семей. Программа оказала сильнейшее влияние на отрасль в восстановительный для рынка недвижимости период, отмечают эксперты, а в кабмине не исключают ее продления и после июля 2021 года

ЖКХ
30.10.2020

Отопительный сезон стартовал во всех регионах России

Отопительный сезон стартовал во всех регионах России

Отопительный сезон стартовал во всех регионах России. В целом паспорта готовности к зиме получили 97,5% жилых домов, рассказал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Но в ряде муниципалитетах ситуация не такая оптимистичная

Пенсии и пособия
30.10.2020

Молодым семьям станет проще оформить соцвыплаты на покупку жилья

Молодым семьям станет проще оформить соцвыплаты на покупку жилья

Правительство РФ упростило порядок оформления социальных выплат на приобретение жилья для молодых семей. Все документы можно будет подавать в электронной форме. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин