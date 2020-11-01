Пандемия коронавируса не столько изменила мир, сколько ускорила уже существующие в обществе тенденции. По крайней мере, в распределении материальных благ этот тезис оказался очень даже применим - давно растущая пропасть между богатыми и бедными во время пандемии увеличилась еще больше. Так, 2020-й одновременно увеличил состояние долларовых миллиардеров до нового исторического максимума и поставил на грань выживания еще 150 млн человек по всему миру.

Общее состояние всех долларовых миллиардеров мира выросло в пандемию на 27,5 процента, превысив 10 трлн долларов. Это не просто рост, а новый рекорд за все время исследований. Фото: ipopba/iStock

Общее состояние всех долларовых миллиардеров в мире возросло на 27,5% во время пандемии - до 10,2 трлн долларов к концу июля 2020 года (в начале апреля было 8 трлн долларов), говорится в докладе Billionaires Insights 2020, который подготовили UBS и PwC . Показатель дошел до нового максимума, побив предыдущий рекорд конца 2017 года - 8,9 трлн долларов.

В докладе уточняется, что состояние миллиардеров выросло до нового рекорда благодаря V-образному скачку фондового рынка в апреле-июле 2020 года. Чтобы оценить этот эффект, авторы исследования сдвинули свою обычную точку отсечения оценки состояния миллиардеров - 7 апреля - на 31 июля. Так, 7 апреля число миллиардеров оценивалось в 2058 человек, а меньше чем через четыре месяца их стало уже 2189.

Число бедных, очевидно, тоже увеличится и намного заметнее. По прогнозу Всемирного банка, в условиях крайней нищеты из-за пандемии могут оказаться еще до 150 млн человек. "Человечество заплатит за COVID-19 колоссальную цену, - говорил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Пандемия и глобальная рецессия могут привести к тому, что 9,4% населения планеты впадут в абсолютную бедность". Таковой в мире считается доход человека до 1,9 доллара в день.

Безос догоняет Португалию

Для почти 40 млн американцев пандемия обернулась походом за пособием по безработице, обновившей максимумы за десятилетия, для множества мелких компаний - сокращением доходов или угрозой банкротства и ухода с рынка. Зато активы американских толстосумов прибавляли с головокружительной скоростью. Согласно исследованию Института политических исследований, за месяцы пандемии американские миллиардеры, коих насчитывается 644, в общей сложности увеличили свое состояние на 931 млрд долларов: с 2,95 до 3,88 млрд. То есть почти на треть (!) за семь месяцев.

Впереди владельцы IT-компаний, ведь рост спроса на их услуги в карантинные времена был взрывным. Один только глава крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon Джефф Безос стал богаче на 90 млрд долларов: его активы возросли со 113 до 203 млрд долларов, что, например, лишь немного меньше ВНП Португалии. Аналитики назвали это "беспрецедентным для современной финансовой истории", отмечая и то, что этот успех построен на руинах небольших семейных магазинов и лавок, разорившихся и закрывшихся из-за карантинных мер.

Нам важны деньги, стоящие за 2,4 млн инвестсчетов населения (на июль 2020). Ими играют на бирже. С ними мечтают о высоких доходах в семьях среднего класса. Именно эти "богатства" страшно потерять сегодня

Не вызывает удивления, что среди озолотившихся глава компании-разработчика платформы Zoom Эрик Юань, который в прошлом году даже не входил в клуб миллиардеров, а сегодня его активы оцениваются в 22 млрд долларов. В рост пошли состояния владельцев медицинских компаний. А для нефтяных магнатов этот год удачным не назовешь: из-за падения спроса на нефть они оказались в числе проигравших.

Состояние миллиардеров привязано к колебаниям финансового рынка, но есть и другие факторы. Так, обогащение богатых в кризисные времена объясняется тем, что государство оказывает им диспропорционально большую поддержку. Так случилось и в этот раз с пакетом помощи экономике. Бедные получили чеки на несколько сотен долларов, львиную долю денег направили крупным компаниям. Согласно исследованиям, 80% налоговых послаблений, заложенных в пакет, пойдут в карманы людей, зарабатывающих более 1 млн долларов в год.

Пандемия класса "люкс"

Несмотря на пандемию, а, скорее всего, благодаря ей, самый богатый француз стал еще богаче. Это Бернар Арно, глава концерна по производству предметов роскоши LVMH (Moёt Hennessy - Louis Vuitton). Как сообщал Forbes, его состояние во второй половине октября выросло на 8 млрд долларов, достигнув 122 млрд. Такого успеха удалось добиться в основном благодаря росту продаж продукции класса "люкс" таких брендов, как Louis Vuitton и Dior. Правда, не в Европе и США, где коронавирус серьезно повлиял на жизненные приоритеты людей - им по большому счету было не до роскоши. Вытянули азиатские страны, такие как Китай и Южная Корея.

LVMH - не единственная французская компания в секторе "люкс", которая продемонстрировала впечатляющие результаты. Этим также может похвастаться модный дом Hermes (сумки, одежда), прибыли которого в третьем квартале этого года увеличились на 7%. Причем опять за счет тех же стран азиатского региона. Помимо индустрии "люкса" с положительным балансом к концу 2020-го подошли фармацевтическая промышленность, а также предприятия, занятые производством медоборудования.

Этим не может похвастаться знаковый сектор французской экономики - авиастроение. Потери концерна Airbus, несмотря на господдержку, составили 2,6 млрд евро, и только во Франции будут уволены пять тысяч его сотрудников. Примерно та же картина в автомобилестроении, строительной, энергетической отраслях.

Проигравшими из-за пандемии себя считают миллионы граждан. По данным опроса Cofidis-CSA, четверо французов из десяти убеждены, что их покупательная способность в этом году заметно сократилась. Более того, 74% полагают, что этот процесс продолжится.

Маски сняли министра

В начале октября польское издание Forbes опубликовало список самых богатых людей Польши, приумноживших свое богатство во время пандемии. "Производители игр и фармацевтической продукции никогда не пользовались таким успехом, как сегодня", - сообщили составители рейтинга. Например, владелец компании-разработчика и издателя компьютерных игр Techland Павел Мархевка только с марта по май увеличил свое состояние на 3,2 млрд злотых. Миллиарды получили за этот период высокопоставленные менеджеры и акционеры крупнейшей публичной компании-производителя компьютерных игр в Польше CD Projekt. Также и владелец одной из крупнейших фармацевтических компаний Ежи Старак увеличил свое состояние на 521,5 млн злотых. А хозяин коммерческой платформы спутникового вещания Cyfrowy Polsat Зигмунд Солож стал богаче на 381 млн.

Не обошлось и без громких скандалов. В центре одного из них оказался министр - сегодня уже бывший - здравоохранения Лукаш Шумовский. Как сообщала Gazeta Wyborcza, в мае через друга семьи Шумовских, лыжного инструктора, подчиненное ему министерство закупило крупную партию медицинских масок на 5 млн злотых. Сам Шумовский потом оправдывался: "Правда в том, что, когда мы купили эти 100 000 масок, у нас не было других вариантов. Их просто негде было купить. Ноль. Ничего не было. И вдруг к нам обращается мужчина и говорит: "У меня есть полмиллиона масок". Мой брат, с которым связался этот человек, сообщил мне об этом". Маски были значительно дороже, чем стоили в действительности. Как позже оказалось, они не соответствовали установленным нормам, а их сертификаты качества были подделаны. Ничего удивительного, что друг семьи стал в интервью Шумовского радиостанции Polskie Radio просто "мужчиной" и "этим человеком". А кто заработал на этой транзакции, предстоит выяснить польской прокуратуре.

Удаленка для богатых

Коронавирус стал испытанием для бразильской экономики. Спровоцированный им кризис не только увеличил разрыв между богатыми и бедными, но и породил новый тип неравенства - удаленный режим работы. Такое могут позволить себе в основном люди с высоким достатком. По исследованию агентства Conversion, богатые бразильцы имеют в 2,5 раза больше возможностей уйти на удаленку, чем бедные. Около половины опрошенных с доходом выше 3,7 тысячи долларов в месяц, полностью или частично перешли на удаленку. И только каждый пятый житель страны, чей ежемесячный заработок не превышает 370 долларов, имеет возможность работать из дома.

Коронавирус стал окном возможностей для стартапов в сфере интернет-технологий. На сегодня двенадцать бразильских стартапов перешагнули отметку рыночной стоимости в 1 млрд долларов. Причем пять из них получили поддержку венчурных компаний только в 2019 году. В их число входят онлайн-банк и две интернет-платформы, занимающиеся продажей и арендой недвижимости.

Для других пандемия стала катастрофой. В сентябре уровень безработицы достиг 14%. Падение показали все основные сектора экономики, кроме сельского хозяйства. Удержаться на плаву этой отрасли помогло торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином, которое спровоцировало рост спроса на бразильскую сельхозпродукцию китайских потребителей. "Рондония (штат на северо-западе Бразилии. - Прим. "РГ") всегда была одним из лидеров по производству сои в стране. Но сегодня здесь нельзя купить и мешка сои, приходится заказывать из других штатов. Все дороги забиты автопоездами, которые везут ее к океану - на экспорт", - сказала "РГ" жительница штата Клаудиа Гомес.

Приставки взяли на вооружение

Японцы, будучи вынуждены подолгу находиться в своих квартирах, во время пандемии стали чаще покупать игровые приставки и ноутбуки. Владельцы компании Nintendo Co используют момент: ее сборочные мощности уже загружены на 120%, но поставлена цель увеличить производство консоли Switch в текущем финансовом году до 30 млн штук. В свою очередь портативные компьютеры понадобились людям, которые перешли на удаленную форму занятости. Таких здесь становится все больше.

В тренде оказались и товары популярных, но доступных марок повседневной одежды, среди которых Uniqlo и Muji. Владельцы указанных компаний ожидают рекордную прибыль в следующем году. Свои надежды они связывают с наблюдающимся в азиатских странах бумом в сфере онлайн-торговли. Специалисты прогнозируют преодоление спада розничных продаж. Основным драйвером восстановления торговли должен стать Китай и ряд других стран, где эпидемиологическая обстановка находится под контролем. "Пандемия - это глобальный кризис, но для нас она стала поворотным моментом", - заявил исполнительный директор компании Fast Retailing Тадаси Янаи. Группа имеет более 760 магазинов в Китае и планирует в ближайшее время увеличить число торговых точек до трех тысяч.

Серьезный ущерб в Японии понесли владельцы ресторанов, которые хоть и не стали закрывать свои двери для посетителей, но все равно столкнулись с резким падением числа клиентов. В непростом положении оказались и японские отели, вынужденные искать способы выживания в условиях почти полного отсутствия зарубежных туристов. В некоторых токийских отелях вечером горит свет всего в нескольких окнах, хотя год назад здесь было не так просто снять номер. Ситуацию пока не может исправить и запущенная правительством программа стимулирования местного туризма под названием Go To Travel, благодаря которой японцы и проживающие на территории государства иностранцы получили возможность путешествовать по стране с приличными скидками.