Как новый карантин стал причиной паники в Англии

Англия снова в панике. 31 октября был объявлен национальный четырехнедельный карантин, который вступит в силу 5 ноября и завершится 2 декабря. Эта новость в одночасье вернула страну на исходные позиции февраля, когда народ сметал продукты с полок и шествовал обмотанный рулонами туалетной бумаги по улицам английских городов и сел.

Воскресное утро многие британцы точно так же встретили в очередях, скупая на всякий пожарный случай продукты, предметы гигиены, санитайзеры и прочее. В это же время очереди вились и у парикмахерских: народ спешил постричься, покуда стригут. В выигрыше оказались те, кто зарезервировал места еще в субботу, когда Борис Джонсон пугал с телеэкранов своих граждан последствиями неподчинения законам локдауна номер два.

Заклинанием главы правительства стали, как и прежде, призывы оставаться дома, оберегать Национальную службу здравоохранения и сохранять жизни. Закрытию на период второго карантина подлежат парикмахерские, пабы, рестораны, магазины не первой необходимости, спортзалы и салоны красоты. Школы, колледжи и университеты закрывать не будут, хотя профсоюз учителей настойчиво призывает правительство Джонсона к этому.

Вводятся ограничения на поездки в отпуска, отменены службы в церквях. Не дозволяется встречаться дома с людьми, проживающими по разным адресам. Поездки за рубеж будут разрешены только в целях работы, образования и лечения.

В масштабах Соединенного королевства коронавирус перешагнул через отметку в один миллион. Как показывает статистика, сегодня в Англии заражен инфекцией 1 человек из 100, тогда как в начале октября показатель составлял 1 из 200. Джонсон попытался заверить обеспокоенных граждан, что без экстренных мер число смертей выросло бы до нескольких тысяч в день. Однако главе правительства пеняют, что он не принял меры безопасности раньше, как призывали его ведущие ученые медики страны. В ответ на это Джонсон выразил надежду, что по окончании второго карантина у Англии уже не будет необходимости проделать его еще раз. Хотелось бы верить.