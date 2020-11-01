Китай обозначил вектор национального развития на среднесрочную перспективу

Китайские власти обозначили вектор национального развития на среднесрочную перспективу по итогам состоявшегося 26-29 октября V пленума ЦК Компартии Китая 19-го созыва. В китайской политической практике пятые пленумы ЦК традиционно посвящены выработке ключевых экономических решений и формированию очередного пятилетнего плана социально-экономического развития. Нынешний пленум не стал исключением: речь шла о плане XIV пятилетки, рассчитанной на 2021-2025 годы.

Наблюдатели отмечают, что предстоящая пятилетка станет для КНР знаковой: корабль китайской экономики выйдет в новые воды после того, как по итогам нынешнего года национальный ВВП превысит психологически важную планку в 100 трлн юаней, будет построено общество среднего достатка, под которым подразумевается создание кряжистого среднего класса численностью 400 млн человек и полное искоренение нищеты. После достижения этих грандиозных задач стране предстоит сформировать новую философию развития, чтобы обеспечить дальнейший поступательный рост, не попасть в ловушку среднего дохода, а также купировать новые риски, брошенные пандемией COVID-19, сопутствующими ей стагнацией и проседанием глобальных рынков с нарастающими тенденциями к протекционизму.

Эта философия будет закреплена в плане XIV пятилетки, который будет утвержден в следующем году на сессии Всекитайского собрания народных представителей - высшего органа государственной и законодательной власти КНР. В коммюнике по итогам пятого пленума ЦК КПК не названы целевые показатели следующей пятилетки - их раскроют только после утверждения плана. Однако обозначены основные понятия, на которых будет строиться весь пятилетний план социально-экономического развития.

Уже известно, что в основу нового плана ляжет новая китайская концепция "двойной циркуляции", озвученная председателем КНР Си Цзиньпином в мае нынешнего года. Концепция обозначает два контура китайской экономической системы: внутренний и внешний, при этом упор сделан на "внутреннюю циркуляцию", то есть на опору на собственные силы и внутренние рынки при дальнейшем экономическом развитии. Суть новой стратегии в том, чтобы обезопасить национальную экономику от растущих факторов нестабильности на внешних рынках.

Обнародование концепции породило на Западе разговоры о том, что Китай может сойти с пути расширения открытости внешнему миру. Официальный Пекин дал четко понять, что этого не произойдет. Так, по итогам пятого пленума заявлено: КНР "повысит уровень и всесторонне усовершенствует открытость внешнему миру на принципе взаимовыгодного сотрудничества". Руководитель Госстатуправления КНР Нин Цзичжэ 30 октября пояснил: "Мы продолжим внедрять меры по расширению открытости КНР. Приток инокапитала в нашу страну будет постоянно возрастать".

Одновременно, по мнению главного экономиста инвестиционного банка UBS Ван Тао, упор на "внутреннюю циркуляцию" значительно повысит значимость государственной политики по развитию внутреннего потребления. "Для этого будет стимулироваться урбанизация, развиваться инфраструктура, поддерживаться занятость на средних и малых предприятиях и совершенствоваться система социального обеспечения", - отмечает эксперт.

В плане пятилетки будут закреплены и целевые показатели природоохранной деятельности, которая заметно усилилась в Китае

В частности, в плане новой пятилетки ожидается закрепление целевого показателя роста урбанизации. По прогнозам, в предстоящие пять лет уровень урбанизации повысится на 5%, городскую прописку получат еще 80 млн человек. Не исключено и закрепление планового показателя по развитию внутреннего потребления. По прогнозу Ван Тао, объем внутреннего потребления в КНР в последующие пять лет увеличится в полтора раза: с $8 трлн в 2020-м до $12 трлн в 2025 году.

Важным моментом усиления "внутренней циркуляции" экономист считает наращивание инвестиций в НИОКР. Дело в том, что Китаю необходимо в срочном порядке добиться технологической независимости в свете педалируемого США курса на "технологический разрыв" с КНР. В среднесрочной перспективе отсутствие доступа к зарубежным передовым технологиям и оборудованию могут замедлить темпы экономического развития КНР на 0,5 процентных пункта в год, отмечает экономист. Для решения проблемы ожидается рост бюджетного финансирования научно-исследовательской деятельности. Предположительно, он поднимется с 2,5% до 3% от ВВП.

Ранее в августе председатель КНР Си Цзиньпин уже подтвердил, что инновационные технологии должны "создавать новые точки роста". В ходе пятого пленума была подчеркнута "базовая роль инноваций, опора на собственные силы в сфере науки и технологий как стратегический ресурс национального развития". По информации Министерства промышленности и информационных технологий КНР, в плане новой пятилетки могут быть закреплены показатели развития таких отраслей, как связь нового поколения 5G, интегральные схемы и биомедицина. Один из разработчиков пятилетнего плана подтвердил изданию Global Times, что в список задач пятилетки включено развитие третьего поколения полупроводников. "Китай сталкивается со все большими ограничениями со стороны США в сфере второго поколения полупроводников. Разработка чипов третьего поколения станет новым стартом для китайской индустрии компьютерной техники", - отметил собеседник издания.

Работу в этом направлении уже запустили, не дожидаясь утверждения плана пятилетки. В октябре Китай создал специальный университет, главной задачей которого станет обеспечение национальной технологической независимости в сфере производства компьютерных чипов. Нанкинский университет интегральных схем займется массовой подготовкой специалистов в таких направлениях, как полупроводники и интегральные схемы, искусственный интеллект, связь нового поколения, квантовые компьютеры. При университете создадут пять институтов, в которых будут учиться до 30 тыс. студентов. Набор учащихся проведут не через вступительные экзамены, а путем перевода перспективных студентов из других вузов. Преподателями станут компьютерные инженеры из ведущих компаний, а также профильные специалисты из Китая и других стран мира.

В целом, по мнению Ван Тао, план новой пятилетки сосредоточится на структурных экономических реформах. Такие "глобальные" показатели, как темпы роста ВВП, займут второстепенное место, или вообще не будут обозначены. "Если в плане XIII пятилетки закреплен целевой показатель роста в не менее чем 6,5%, то в плане XIV пятилетки этот показатель может отсутствовать вообще, или быть более скромным и размытым. Например, не исключено определение "примерно 5%", - говорит главный экономист UBS.

Абсолютное большинство экспертов согласно с тем, что показатель роста ВВП больше не будет ключевым. "Одержимость показателями роста ВВП может повлечь ненужное дополнительное стимулирование, которое приведет к таким проблемам, как рост задолженности местных бюджетов, пузыри на рынках и строительство чрезмерных мощностей", - подчеркивает бывший руководитель департамента планирования Госкомитета по делам реформ и развития Сюй Линь.

Наблюдатели уверены, что в плане пятилетки будут закреплены и целевые показатели природоохранной деятельности, которая заметно усилилась в Китае в последние годы. Напомним, что в 2017 году на XIX съезде Компартии Китая была поставлена цель решить все экологические проблемы к 2035 году. "С 2020 по 2035 год за 15 лет упорной борьбы... коренным образом улучшится экология", - отметил на съезде Си Цзиньпин. "Мы будем продвигать зеленое развитие и гармоничное сосуществование человека с природой. Мы продолжим придерживаться концепции "зеленые горы и изумрудные воды - дороже золота". Мы продолжим защищать экологию с упором на сохранение и восстановление природных ресурсов", - отмечено по итогам пятого пленума.

В нынешнем году глава китайского государства и Компартии обещал, что страна преодолеет пик выброса парниковых газов до 2030 года и достигнет углеродной нейтральности к 2060-му. Период следующей пятилетки станет ключевым для развития работы в этом направлении. В университете Цинхуа ожидают, что по итогам XIV пятилетки - к 2025 году - Китай остановит рост эмиссии парниковых газов, а с 2030-го начнет снижать их.

Главный экономист инвестиционного банка UBS Ван Тао прогнозирует, что в плане пятилетнего развития "будет задан более высокий стандарт природоохранной деятельности. Ожидается, что плановый показатель доли неископаемых источников энергии в общей структуре энергообеспечения будет поднят с 15% до 18%. Будут закреплены задачи дальнейшего снижения объема потребления энергии и эмиссий углекислого газа на производство единицы ВВП и т.д.".

Ученые университета Цинхуа уверены, что в течение XIV-XV пятилеток (2021-2030 гг.) Китаю удастся на 20% сократить уровень выброса углекислого газа на производство единицы ВВП. Они напомнили, что с 2005 по 2019 год КНР уже сократила этот показатель на 48%. По мнению ученых, Китаю для достижения углеродной нейтральности придется потратить в течение последующих 30 лет (2020-2050) 174 трлн юаней ($25,9 трлн), или порядка 2,6% от ВВП ежегодно. Не исключено, что и этот показатель будет упомянут в новом плане пятилетки, ведь при его составлении были учтены рекомендации сотен научно-исследовательских институтов и правительственных департаментов, собраны более миллиона предложений на онлайн-площадках.

Принятие XIV пятилетнего плана социально-экономического развития ожидается в марте следующего года.