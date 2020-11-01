Латвия заблокирует поставки электроэнергии с БелАЭС

В Латвии утвердили методику по недопущению проникновения в электросети страны электричества, выработанного на строящейся Белорусской АЭС. Об этом сообщил глава комиссии по урегулированию общественных услуг страны Роланд Ирликс.

"Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии", - цитирует Ирликса РИА Новости.

Еще 25 августа правительство Латвии приняло решение об остановке торговли электроэнергией с Беларусью в том случае, если БелАЭС будет запущена. Руководитель комиссии также уточнил, что аналогичная методика уже утверждена Эстонией и должна быть принята в ближайшем будущем властями Литвы. При этом, напоминает агентство, литовский оператор Litgrid ранее получил от белорусского энергетического концерна "Белэнерго" уведомление о том, что в период с 1 по 10 ноября этого может начаться производство электроэнергии на БелАЭС.