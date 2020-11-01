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Рубрика: Культура

Сохраняя дистанцию

Марина Лошак убеждает, что во времена ковида музей остается одним из самых безопасных мест
Текст: Жанна Васильева
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
Гостем "Делового завтрака" "РГ" стала Марина Лошак, директор ГМИИ имени А.С.Пушкина. Она убеждает, что сейчас музей остается одним из самых безопасных мест.

Директора театров говорят, что из-за пандемии люди опасаются идти на спектакли. А в музеи зрители не боятся ходить?

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Марина Лошак: Посетителей в музее сегодня не очень много. Ходят интеллигентные наши посетители, обычные люди самого разного возраста. Пожилых людей мало, к счастью. Хотя мне не близко указание не пускать людей старше 65. Мне кажется, важнее, чтобы люди соблюдали меры предосторожности. На мой взгляд, сегодня трудно найти место, кроме улицы, столь же безопасное, как музей. У нас нет ни одного человека без маски, включая маленьких детей. И прежде всего в масках все наши сотрудники. У посетителей есть возможность сохранять дистанцию, поскольку в музее большие залы и воздуха много. Народу мало, и это дает восхитительное ощущение пространства музея.

При этом музей живет обычной жизнью. У нас сохранились и лекции, и экскурсии, и "Пятницы в музее", когда люди приходят вечером после рабочей недели за особыми впечатлениями, будь то музыка или кураторские экскурсии… Живая жизнь обязательно должна быть, пусть даже пока в сокращенном варианте. Энергия присутствия зрителей необходима музею так же, как и людям, пришедшим к нам, необходима энергия музея.

Другое дело, что параллельно идет жизнь музея онлайн. Это дает возможность ощутить большую аудиторию страны. Сейчас перестраиваем работу в расчете на онлайн-публику, которую очень хотим видеть и которой мы нужны. Причем и в России, и за ее пределами. Мы музей мировой культуры.

Чем вторая волна пандемии отличается для нас от первой? Разница огромная. Весной и часть лета мы все-таки жили вне музея. Сейчас мы живем в музее и с музеем.

Театры пытаются привлечь молодежь, давая льготы на билеты для зрителей до 30. Пушкинский музей не собирается перенять этот опыт?

Марина Лошак: Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы к нам приходили молодые люди. Так же, как и все остальные. Я хочу видеть молодежь, но я хочу в равной степени видеть людей и среднего возраста, зрелого возраста, совсем пожилых и совсем маленьких. Мы музей, который рад всем зрителям.

Да, к нам приходят молодые люди. Например, сейчас открылась выставка британского постера конца XIX - начала XX века. Это работы из нашего музейного собрания. Думаю, они привлекут именно молодую публику. При том, что выставка очень интересна, и люди зрелого возраста получат от нее неменьшее удовольствие.

Фото: iStock
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Но вот сейчас заканчивается показ выставки, открытой во время первой волны пандемии. Речь о шедеврах европейского рисунка пяти веков - от Дюрера до Матисса - из нашей коллекции. Там потрясающего качества работы. Это фантастическая выставка, способная дать очень много человеку, у которого есть хоть малейший интерес к искусству. На нее приходят зрители в основном старше 45 лет. Да, на ней меньше молодежи. И что? Не делать такие выставки? Или рассчитывать на то, что сегодняшним молодым тоже исполнится когда-то 45 и 50 лет, они накопят багаж знаний, опыта и придут на такие выставки?

По поводу льгот для молодежи. Они уже есть - студенты покупают билеты за 50 процентов их стоимости. Более того. У нас 50 процентов посетителей идут по льготным билетам. Сейчас настали времена, когда нам, по-видимому, придется пересматривать этот подход, если мы хотим сохранить музей.

Не было соблазна передвинуть "Декабрьские вечера" на лучшие времена?

Марина Лошак: Все наши планы последние полгода меняются постоянно. В случае с фестивалем планирование было особенно сложным, поскольку мы зависим от наших исполнителей.

Для нас эти "Декабрьские вечера" юбилейные: сорок лет фестивалю и 105 лет со дня рождения Святослава Рихтера. Мы решили сделать программу "Декабрьских вечеров" более компактной, мускулистой. В программе четыре концерта и один спецпроект с Денисом Мацуевым. Это будет фестиваль, где пианист - главный герой. Вряд ли нужно пояснять это: Рихтер, юбилей которого мы отмечаем, был гениальным пианистом. У нас выступят сильнейшие пианисты вместе с оркестром "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета.

У нас отлаженная система возврата средств за билеты

Волнуемся по-прежнему, сможем ли сохранить живое присутствие зрителей. Их будет в два раза меньше, чем обычно: около 200 человек на концерте вместо 400. Рассадка зрителей будет более свободной. Все будут в масках. У нас не будет антракта. Не будет входных билетов для студентов, опять же из-за пандемии. Все билеты продаются только онлайн.

Зато, надеюсь, будет очень хорошая онлайн-запись. Делаем все, чтобы был доступ к качественному звучанию концертов.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Смогут ли зрители в случае чего сдать билеты?

Марина Лошак: Да. Люди получат деньги в тот же день, если вдруг не смогут прийти, или, не дай бог, заболеют. У нас отлаженная система возврата средств за билеты, это часть ежедневной рутины. Главное, чтобы фестиваль состоялся. Его сопровождает выставка "Святослав Рихтер. Я вижу музыку". И она определяется ощущением Рихтера как человека ренессансного, воспринимавшего музыку и искусство как часть одной общей сферы. Музыка будет звучать и на выставке. Не буду раскрывать все карты. Но, надеюсь, зрители не будут разочарованы.

Полностью "Деловой завтрак" с Мариной Лошак читайте в ближайших номерах "РГ"

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