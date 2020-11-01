"Мерседес" досрочно выиграл Кубок конструкторов

Команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" в седьмой раз подряд стала победителем Кубка конструкторов.

Успех "Мерседеса" в командном зачете стал возможен после схода Макса Ферстаппена из "Ред Булл" по ходу гонки 13-го этапа, Гран-при Эмилии-Романьи, проходящего в итальянской Имоле.

Перед гонкой "Мерседес" шел на первом месте в Кубке конструкторов с 435 очками, а на второй строчке расположился "Ред Булл" (226 очков). После схода одного из болидов "Ред Булл" потерял даже теоретические шансы догнать немецкую команду в зачете.