С понедельника на Московской бирже становится возможной торговля фьючерсами на нефть Brent по отрицательным ценам.

С июля биржа уже была готова торговать аналогичными фьючерсами на газ и нефть марки Light Sweet Crude Oil, к которой относится североамериканский сорт WTI.

Поддержка отрицательных цен потребовалась после того, как 20 апреля контракты на WTI на Нью-Йоркской упали до минус 37,63 доллара за баррель (майский фьючерс истекал 21 апреля, и продавцы доплачивали покупателям, лишь бы не принимать обязательство физически забрать нефть). Клиенты Московской биржи, где торги контрактами на WTI были приостановлены, подали в суд на биржу.

Чтобы отрицательные цены на нефть повторились вновь, нужно, чтобы совпали резкое падение спроса на физическую нефть, переизбыток предложения, высокая степень загруженности нефтехранилищ, говорит старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Но это крайне маловероятно, а с фьючерсами на Brent маловероятно вдвойне: контракты на нее закрываются деньгами - против физической поставки нефти в случае с WTI.

Торговля фьючерсами WTI предполагает поставку нефти и резервирование места под купленный объем. Именно эта привязка к реальной нефти привела к обвалу котировок, поскольку хранилища были заполнены. Фьючерсы Brent подразумевают не физическую поставку нефти, а только расчеты между сторонами. Фактически биржевая торговля Brent - спекулятивный инструмент. Статистика о реальном положении дел на рынке нефти для контрактов Brent - лишь определенный информационный фон.