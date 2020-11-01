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Рубрика: Спорт

"Спартак" промолчал

Москвичи проиграли на своем поле "Ростову"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 247(8301)
Московский "Спартак" потерпел первое домашнее поражение в сезоне. В матче 13-го тура "красно-белые" проиграли "Ростову" со счетом 0:1.
"Спартак" проиграл в матче Премьер-лиги впервые за полтора месяца. Фото: Михаил Синицын/ РГ "Спартак" проиграл в матче Премьер-лиги впервые за полтора месяца. Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Спартак" проиграл в матче Премьер-лиги впервые за полтора месяца. Фото: Михаил Синицын/ РГ

В отличие от основных конкурентов в битве за "золото" спартаковцы в еврокубках не участвуют. Но в игре с ростовчанами команда Доменико Тедеско выглядела так, словно пару дней назад она провела 90 минут против одного из мировых грандов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В свою очередь "Ростов", несмотря на продажу нескольких лидеров и травмы, не теряет позиций. Да и вообще для дончан "Спартак" - один из самых удобных соперников в последнее время. Ростовчане трижды подряд обыгрывают "красно-белых" на чужом поле. А при Валерии Карпине команда одержала четыре победы в шести встречах с бывшим клубом этого специалиста.

Большую роль в успехе в матче со "Спартаком" сыграл экс-полузащитник столичной команды Роман Еременко. Изначально он должен был пропустить эту игру из-за удаления в поединке с "Химками". Но на неделе КДК РФС отменил дисквалификацию Еременко, который отдал голевой пас на Павла Мамаева в моменте с единственным забитым мячом на стадионе в Тушино.

- Присутствие Еременко помогло. У нас не так много футболистов такого плана. В последний раз мы обыгрывали "Спартак" на его поле в декабре прошлого года. С той поры в команде остались лишь двое. Я бы занес нам в актив первые 35 минут, когда мы хорошо прессинговали. Они удивили тем, что выходили только после заброса в сторону нападающих. Во втором тайме слишком рано стали удерживать результат, но в итоге набрали три очка, - отметил Карпин.

Возможно, на такую вялую игру "Спартака" повлияла дисквалификация Доменико Тедеско, из-за которой он вынужден был наблюдать за матчем с трибуны.

- Конечно, мы расстроены. Причем вызывает беспокойство не только счет на табло, но и то, как мы играли. Когда команда вышла на поле, возникло ощущение, что ребята не до конца настроены. Не было стопроцентной выкладки, теряли много мячей. В общем, поражение заслуженное, - сказал помощник Тедеско Андреас Хинкель.

Во втором матче подряд в РПЛ проиграл "Локомотив". Если брать еще и Лигу чемпионов, то "красно-зеленые" уступили в третьей встрече кряду с одинаковым счетом 1:2: сначала "Ротору", затем мюнхенской "Баварии", а теперь и "Сочи".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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После поражения от сочинцев главный тренер "железнодорожников" Марко Николич обрушился с критикой на своих игроков. По мнению серба, они по-разному настраиваются на РПЛ и Лигу чемпионов. В чем причина - Николич объяснить не может.

- Мне непонятно, почему мы не вышли на поле в первом тайме. Подарили сопернику моменты, которыми они воспользовались. Не понимаю, как ребята так позволяли себе играть на уровне Премьер-лиги. Я хотел бы разобраться в этом. Для меня непонятно, почему с "Зальцбургом" и "Баварией" футболисты выкладываются на полную, а через два дня так неуважительно выступают в чемпионате. Эта та проблема, которую необходимо решить, - уверен Николич.

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Ну а "Сочи" продолжает удивлять. Позади почти половина чемпионата, а команда Владимира Федотова и не думает сдавать позиций. Сочинцы идут на пятом месте с отставанием от лидера всего в пять очков.

- Сегодня у нас на поле была команда. Она показала и качество, и мастерство, - отметил Федотов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Потерпел неудачу в 13-м туре еще один участник группового этапа Лиги чемпионов - "Краснодар". Южане проиграли в Грозном "Ахмату" (0:2).

Справедливости ради, у "Краснодара" большие кадровые потери. Не могут до сих пор помочь команде Реми Кабелла, Виктор Классон, Сергей Петров, Ари. И это в тот момент, когда у "быков" очень плотный график матчей. Вот и приходится Мусаеву в решающие моменты выпускать на поле молодежь.

- Сегодня было много борьбы. Мне трудно что-либо комментировать в такой ситуации. Не справлялись с подборами, а во второй половине пропустили гол со стандарта. Пытались отыграться, но на замену вышли молодые ребята, - заявил Мусаев.

Добавим, что в воскресенье в Премьер-лиге состоялись еще два матча: "Ротор" - ЦСКА и "Тамбов" - "Динамо".

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