Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев одержал победу в своем дебютном поединке в тяжелой весовой категории, в первом раунде победив албанца Нури Сефери техническим нокаутом.

Хотя успешным этот дебют можно назвать только по формальному признаку. Нури Сефери упал на настил ринга на 107-й секунде боя, когда у Гассиева прошла хорошая комбинации ударов. Такого молниеносного завершения главного события вечера не ожидал никто из присутствующих на арене в Сочи. Все-таки боксерское шоу делают не раскрученные телеведущие, поздравляющие победителей, и не популярные исполнители, выступающие в музыкальных паузах. Зрелищным должен быть сам поединок.

Понятно, что Гассиев два года не выходил на ринг из-за травм и других причин, к тому же сменил весовую категорию. Выставлять против него громилу не имело смысла, но и мешок для битья - не лучший вариант. Однако тут вмешались обстоятельства. У экс-претендента на чемпионский пояс WBC американца Кевина Джонсона возникли проблемы с документами, поэтому он не смог прилететь в Россию. А албанца Сефера Сефери, в команде которого был выявлен коронавирус, заменил его брат Нури Сефери. Но кроме звучного прозвища "албанский Тайсон" 43-летний боксер, который так же, как и Мурат, выступал в первом тяжелом весе и два года не боксировал, ничем не порадовал.

Ведущий вечера, задавая вопросы Мурату Гассиеву, как будто намекал победителю, что можно было чуть дольше проводить разведку. Но винить в чем-то нашего боксера нельзя. Он хорошо подготовился к бою, вышел против того оппонента, которого ему нашли промоутеры, и просто выполнял установку.

- Главной целью была победа, и неважно, как она добыта, - нокаутом в первом, втором, последнем раунде или по очкам. Конечно, я был готов провести на ринге все 12 раундов. Но закончилось все быстрой победой. Это бокс. Он также мог меня ударить, - заявил Гассиев в интервью сразу после боя. - Как бы то ни было, я рад вернуться на ринг, почувствовать бой. Я думаю, каждый спортсмен меня поймет. Долгое время без соревнований, боев, турниров - это очень тяжело. Ты сколько угодно можешь тренироваться в зале, но те эмоции, которые тебе дает реальный бой, не передать, и ты их никакими тренировками не заменишь. Надеюсь, буду как можно чаще проводить бои. Постараюсь вернуть свой былой уровень.

Что ж, хочется верить, что настоящий поединок у Гассиева впереди. Тем более что он настроен снова бороться за чемпионский титул.

Кстати, украинец Александр Усик, которому Гассиев проиграл в объединительном бою в тяжелом весе в 2018 году, к аналогичной цели уже близок. Усик также перешел в супертяжи. Вчера он одержал победу над британцем Дереком Чисорой в 12-раундовом поединке единогласным решением судей. Известный скандалист Чисора не согласен с результатом, но Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO. Им владеет другой британский боксер Энтони Джошуа. "Энтони, как дела? Я иду за тобой", - бросил вызов Усик во время интервью после боя.