Мужчина в "средневековой одежде" убил двоих и ранил пять человек в Квебеке

Полиция Квебека, столицы одноименной франкоговорящей провинции Канады, задержала мужчину, совершившего в субботу нападение на горожан с помощью холодного оружия. Уточняется, что жертвами задержанного стали два человека, еще пятеро с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.

Пресс-секретарь квебекской полиции Этьен Дойон уточнил, что задержанному около 20 лет, а нападение он совершил будучи одетым в "одежды средневекового стиля". Мотивы преступления пока что остаются неизвестными. Нападение произошло в районе, где расположено здание местного парламента.

Напомним, что 30 октября в другом городе провинции Квебек, Монреале, полиция застрелила 26-летнего мужчину, расхаживавшего по улицам города с ножом.

Очевидцы обратились в органы правопорядка с жалобой на неадекватное поведение этого человека. По прибытии наряда мужчина попытался напасть на сотрудников полиции, что вынудило их применить оружие. Позже от полученных ран он скончался в местном госпитале.