МВД Франции: Напавший на прихожан в Ницце прибыл в страну для теракта

Совершивший нападение на прихожан церкви в Ницце гражданин Туниса целенаправленно приехал во Францию для совершения теракта. Об этом в интервью изданию La Voix du Nord заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

Теракт произошел 29 октября. В этот день в результате нападения у церкви Нотр-Дам в Ницце погибли три человека.

"Он находился на территории страны всего несколько часов. Он явно приехал туда, чтобы убить. Как еще объяснить, почему он был вооруженный несколькими ножами сразу по прибытию", - заявил Дарманен.

Министр добавил, что прокуратура, безусловно должна провести следствие и все выяснить, но убийца "явно приехал не для того, чтобы получить документы".

Издание отмечает, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что 21-летний тунисец прибыл во Францию за день до совершения нападения, и он был замечен на камерах наблюдения, установленных на здании церкви. Преступник еще в сентябре этого года покинул город Сфакс, в центре Туниса, где проживал со своей семьей. Он имеет судимость по статьям о наркоторговле и насилии.

Границу ЕС он пересек нелегально 20 сентября через итальянский остров Лампедуза и уже 9 октября оказался на материковой части в итальянском городе Бари.

В свете последних событий во Франции Дарманен заявил, что правительство страны намерено усилить пограничный контроль. "Мы собираемся усилить наш пограничный контроль. За время моей работы в министерстве мы отправили сотни дополнительных полицейских на границу с Италией. Но я не хочу, как предлагают крайние правые, видеть в каждом иностранце террориста. Мы не должны идти легким путем", - подчеркнул Дарманен.

Он также сообщил, что руководство страны сейчас рассматривает ряд мер, которые могли бы предотвратить возникновение подобных ситуаций. Глава МВД отметил, что на столе у министров находится список из "50 радикальных организаций", функционирующих во Франции, которые предлагается распустить и запретить.