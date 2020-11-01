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Рубрика: В мире

МВД Франции: Напавший на прихожан в Ницце прибыл в страну для теракта

Текст: Алексей Чуриков
Совершивший нападение на прихожан церкви в Ницце гражданин Туниса целенаправленно приехал во Францию для совершения теракта. Об этом в интервью изданию La Voix du Nord заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

Теракт произошел 29 октября. В этот день в результате нападения у церкви Нотр-Дам в Ницце погибли три человека.

Фото: EPA-EFE/ERIC GAILLARD / POOL MAXPPP
СМИ: По делу о нападении в Ницце задержано еще два человека

"Он находился на территории страны всего несколько часов. Он явно приехал туда, чтобы убить. Как еще объяснить, почему он был вооруженный несколькими ножами сразу по прибытию", - заявил Дарманен.

Министр добавил, что прокуратура, безусловно должна провести следствие и все выяснить, но убийца "явно приехал не для того, чтобы получить документы".

Издание отмечает, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что 21-летний тунисец прибыл во Францию за день до совершения нападения, и он был замечен на камерах наблюдения, установленных на здании церкви. Преступник еще в сентябре этого года покинул город Сфакс, в центре Туниса, где проживал со своей семьей. Он имеет судимость по статьям о наркоторговле и насилии.

Границу ЕС он пересек нелегально 20 сентября через итальянский остров Лампедуза и уже 9 октября оказался на материковой части в итальянском городе Бари.

В свете последних событий во Франции Дарманен заявил, что правительство страны намерено усилить пограничный контроль. "Мы собираемся усилить наш пограничный контроль. За время моей работы в министерстве мы отправили сотни дополнительных полицейских на границу с Италией. Но я не хочу, как предлагают крайние правые, видеть в каждом иностранце террориста. Мы не должны идти легким путем", - подчеркнул Дарманен.

В Ницце допросили террориста, напавшего с ножом на прихожан

Он также сообщил, что руководство страны сейчас рассматривает ряд мер, которые могли бы предотвратить возникновение подобных ситуаций. Глава МВД отметил, что на столе у министров находится список из "50 радикальных организаций", функционирующих во Франции, которые предлагается распустить и запретить.

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