На Аляске снимут художественный фильм о The Beatles

Поводом для написания сценария к новому художественному фильму о The Beatles стала малоизвестная история из жизни "ливерпульской четверки", сообщает английская газета Daily Mail. 27 июня 1966 года самолет с музыкантами из-за тайфуна совершил вынужденную посадку в Анкоридже, на Аляске. И "битлам" пришлось задержаться в этом городе в связи с непогодой.

Понятно, что на Аляске сразу же началась новая волна "битломании", благо в 1966 году группа выпустила очередной удачный альбом - Revolver. Однако главные герои фильма не сами музыканты, а учащаяся старших классов школы Джейн. Девушка пылко влюблена в Джорджа Харрисона и мечтает о том, чтобы он стал ее первым мужчиной.

И вот пока музыканты общаются с горожанами, ходят по улицам, обедают в кафе, раздают автографы, Джейн активно старается обратить на себя внимание спокойного и уравновешенного Джорджа. Тому сейчас не до отношений, даже кратковременных. Но Джейн не унывает и ищет все новые способы привлечь внимание гитариста The Beatles. В фильме будет много юмора, атмосферы 60-х и, как ожидается, вдоволь замечательной музыки (если удастся решить все проблемы с авторскими правами). А по жанру Revolver станет романтической комедией.

Режиссером назначен Эндрю Стэнтон, главную героиню сыграет Майя Хоук, а ее отца - являющийся им и в реальной жизни Итан Хоук (бывший муж Умы Турман, снимавшийся в культовых фильмах "Общество мертвых поэтов", "Оружейный барон", "Гаттака", "Перед рассветом" и многих других).

О том, кто сыграет роли битлов и когда фильм выйдет в прокат, к сожалению, пока не известно.

Кстати

После появления песни Back in the U.S.S.R существовала легенда о том, что The Beatles прилетали и в Шереметьево, но из аэропорта их так и не выпустили. Но Пол Маккартни, певший в этом хите первым голосом, позднее столь красивую легенду опроверг/ Впервые он спел в России только 24 мая 2003 года. Зато сразу на Красной площади. А затем приехал и в 2011-м - спел уже в столичном СК "Олимпийский", в рамках мирового тура On the Run.