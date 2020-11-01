На Бали планируют запустить трамваи и электробусы

Для курортного индонезийского острова Бали будет разработан план транспортной системы, включающей трамваи и электробусы. Соглашение об этом подписали региональная холдинговая компания администрации Бали Perusda Bali и индонезийская госкомпания INKA, выпускающая железнодорожный транспорт, сообщает новостной портал Coconuts.co.

Транспортная система трамваев и электробусов должна связать несколько основных туристических зон на Бали, это Кута, Санур, Убуд, а также - Гунакс, где планируется построить Балийский культурный центр.

Кроме того, ранее озвучивались планы соединить безрельсовыми поездами международный аэропорт Нгурах-Рай и Санур.

При этом сроки начала создания новой инфраструктуры пока неизвестны.