На финский этап Евротура сборная России отправит экспериментальный состав

Первый в новом сезоне этап хоккейного Евротура - Кубок Карьяла пройдет в Финляндии с 5-го по 8 ноября.

Организаторы очень серьезно отнеслись к безопасности команд-участниц, и финский хоккейный союз установил для команд-участниц и болельщиков ряд необходимых ограничений.

Так, на поединках с участием сборной Финляндии количество зрителей будет ограничено до 4500, остальные матчи будут проводиться без зрителей.

Все сборные пройдут тестирование перед вылетом в Страну тысячи озер, а также повторный тест по прибытии в Хельсинки.

Кроме того, тестирование перед турниром пройдут также представители финской сборной, арбитры и другой персонал, задействованный в организации турнира.

Участники турнира будут проживать в одном отеле и смогут покидать его лишь для участия в тренировках и матчах. Перемещение команд между отелем и ареной будет осуществляться на специальных шаттлах.

Кроме того, в целях безопасности во время турнира все общение команд с представителями СМИ будет организовано в онлайн-формате.

Интересно, что российская сборная отправится на Кубок Карьяла в экспериментальном составе.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк так объяснил это решение:

- В непростых условиях, связанных с пандемией, наша общая цель - сохранить международный хоккей в это трудное время. Не секрет, что коронавирус сильно ударил по нашим сборникам - в Континентальной хоккейной лиге зафиксировано более 400 случаев заражения, большая часть игроков перенесла болезнь с осложнениями. Тщательно изучив состояние здоровья кандидатов в сборную, мы приняли решение сформировать национальную команду из молодых игроков, прошедших через систему сборных. Нашей задачей было сформировать боеспособную команду, играющую по передовым хоккейным схемам.

Подчеркну, что это именно национальная сборная. В ней собраны молодые игроки, являющиеся лидерами на сегодняшний день, готовые полностью выкладываться в матчах за команду России. Решение послать на турнир такой молодой состав национальной сборной далось нам непросто. Но в настоящее время мы не можем рисковать здоровьем наших игроков, не полностью восстановившихся после инфекции, последствия которой непредсказуемые и тяжелые.

Молодая сборная России на Кубке Карьяла - это вызов и для ФХР, и для тренеров, но в первую очередь - это вызов и сильнейшая мотивация для самих игроков. Мы уверены, что это послужит на благо как российского, так и мирового хоккея

Где будем смотреть?

Для болельщиков федерация хоккея России и "Матч ТВ" подготовили приятный сюрприз .

Было достигнуто соглашение о показе матчей национальной сборной на федеральном телеканале в прямом эфире:

5 ноября поединок Россия - Финляндия покажут в 19.30 по московскому времени, 7 ноября в 14.30 зрителям предложат матч Швеция - Россия, а 8 ноября в 14.30 игру Чехия - Россия.

Кроме того, поединки будут доступны к просмотру на официальном сайте ФХР.

Кто будет играть?

На сбор перед финским этапом тренерский штаб сборной во главе с и.о. главного тренера Игорем Ларионовым вызвал 27 хоккеистов.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов ("Ак Барс"), Всеволод Скотников (ЦСКА).

Защитники: Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба - СКА), Артемий Князев ("Ак Барс"), Дмитрий Костенко ("Лада"), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), Иван Рогов ("Северсталь"), Никита Седов (ХК "Сочи"), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков ("Авангард").

Нападающие: Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все - "Салават Юлаев"), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба - ЦСКА), Захар Бардаков ("Витязь"), Максим Березкин ("Локомотив"), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба - "Авангард"), Максим Грошев ("Нефтехимик"), Дмитрий Злодеев ("Динамо" М), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все - СКА), Илья Сафонов ("Ак Барс").