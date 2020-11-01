Новый туристический налог могут ввести в Турции первого ноября

Туристическая отрасль Турции надеется, что власти страны не станут вводить налог на проживание в отелях с 1 ноября.

"Ясности пока нет. В парламенте подняли вопрос о новой отсрочке его введения", - рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров Турции. Напомним, новый налог в размере 1% планировали ввести 1 апреля 2020 года, однако в марте президент республики Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что в условиях пандемии лучше поддержать турбизнес.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе пояснила, что после введения налога платить больше придется тем россиянам, кто самостоятельно бронирует отели. Для организованных туристов подорожание будет незаметным.