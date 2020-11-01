Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии

Лидер британской оппозиции Кир Стармер заявил, что премьер-министр страны Борис Джонсон слишком долго тянул с введением жесткого карантина в Англии, что обернется ростом смертности и экономическими последствиями.

"Три недели назад я призывал прервать цепочку заражений коронавирусом. Правительство тогда категорически отвергло это, и только сейчас объявило о точно таких же мерах", - написал Стармер в Twitter. Либерально-демократическая партия призвала власти поддержать тех, кто из-за нового локдауна потеряет работу.

Об ужесточении карантинных мер Джонсон объявил 31 октября. Пятого ноября закрыться должны предприятия сфер отдыха, развлечений и гостеприимства, в том числе пабы, бары, рестораны. Местным жителям будет запрещено покидать дома без необходимости.

При этом детские сады, школы, университеты, строительные и промышленные предприятия продолжат работу. Новые ограничительные меры будут действовать до 3 декабря, информирует РИА Новости.