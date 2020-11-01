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Рубрика: В мире

Правящая партия победила на выборах в парламент Грузии

Текст: Юрий Чернов
Правящая партия "Грузинская мечта" одержала победу на выборах в Грузии, набрав 48,16% голосов избирателей. По данным местного ЦИК, после подсчета 99,77% бюллетеней в парламент Грузии проходят семь партий и два блока.
Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС
Фото: Давид Мдзинаришвили/ТАСС

Второе место занимает оппозиционный блок "Сила в единстве", за который проголосовали 27,12%, в который входят партии "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Гирчи" и "Лело". А также блок "Стратегия Агмашенебели" - "Лейбористы", "Альянс патриотов" и "Граждане".

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Более чем в половине одномандатных округов, в 17 из 30, пройдет второй тур выборов. Набранный "Грузинской мечтой" процент голосов позволяет партии сформировать большинство в парламенте и создать правительство.

Тем временем представители оппозиции объявили выборы нелегитимными. В воскресенье в центре Тбилиси начался митинг против итогов голосования, в котором по некоторым подсчетам принимает участие несколько тысяч человек от разных оппозиционных партий.

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