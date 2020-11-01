План социально-экономического развития Китая несет миру новые возможности

Документ, представленный лично генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином, не только раскрывает перспективы развития Китая, но и определяет общее направление и политику КНР. Эти планы несут мировой экономике новые возможности и шансы для роста и восстановления.

Реализация социально-экономического развития в средней и долгосрочной перспективе в соответствием с планом на "14-ю пятилетку" - это ключевой инструмент КПК в управлении государством. Одной из главных задач нынешнего пленума была разработка плана развития Китая на последующие 5 лет. Это первое пятилетие в необычный и сложный для Китая и всего мира период, в течение которого КНР на основе полного построения среднезажиточного общества и реализации цели "первого столетия" (столетняя годовщина со дня основания КПК) шагнет на путь всестороннего построения современного социалистического государства, и будет продвигаться вперед к цели "второго столетия" (столетие со дня образования КНР).

Кроме того, с точки зрения международной обстановки в мире сегодня наблюдается интенсификация множества колоссальных изменений, возникших впервые за столетие. Эпидемия негативно повлияла на глобальную экономику и международный порядок. Все страны находятся в поиске новых движущих сил и возможностей для восстановления и нормализации социально-экономических процессов. На этом фоне Китай в качестве второй экономики мира в ключевой момент обозначил цели дальнейшего развития. Это получило одобрение со стороны международного сообщества.

В коммюнике пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва не было выдвинуто количественного выражения экономического роста. Подчеркивается, что "страна будет стремиться к устойчивому и здоровому экономическому развитию, опираясь на повышение качества и эффективности, в полной мере раскрывая потенциал роста". Это полностью соответствует объективным запросам Китая по выходу на новый этап и реализации новой концепции развития.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на экспертов, это свидетельствует о том, что Китай больше не стремится к цифровому увеличению, а движется к высококачественному развитию. Как понять выражение "новое устройство развития Китая"? Это активное действие, принятое КПК в ответ на изменения внутренней и международной обстановки, исходя из точного понимания объективных законов экономического развития. Эта долгосрочная стратегия делает упор не на единую циркуляцию отечественной экономики, а на открытую внутреннюю и международную - двойную циркуляцию.

С началом международного финансового кризиса 2008 года экономическая перебалансировка Китая достигла значительного прогресса. Например, доля сальдо счета текущих операций в ВВП Китая снизилась примерно с 10% в 2007 году до 1% в 2019 году. А степень зависимости от внешней торговли снизилась с более чем 60% в прошлом до примерно 30%. Это яркое свидетельство того, что экономический рост Китая все больше зависит от внутреннего потребления и инвестиций.

На глобальном рынке отмечается дефицит средств и инвестиций. Китай как страна, обладающая масштабным рынком, намерен и может привлекать все больше качественных глобальных ресурсов, чтобы отечественные и международные циркуляции взаимно дополняли друг друга. Так, за первые полгода текущего года Китай привлёк иностранных инвестиций на сумму 76 млрд долларов, в то время как в США поступил 51 млрд долларов иноинвестиций.

Именно открытость на высоком уровне является сущностью новой структуры развития. Коммюнике пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва дает четкий сигнал международному сообществу о решительности Китая в стимулировании формирования мировой экономики открытого типа. Как подчеркнули на совещании, создание новой структуры развития абсолютно не означает снижения объемов открытости внешнему миру, а наоборот, в будущем в Китае ожидается продолжительный рост экспорта и импорта и использование иностранного капитала. Осуществление совместного выигрыша с миром - это также важный характер экономики крупной мировой державы.

Вместе с тем, Китай не только обозначил стратегическую точку зрения, но и свою действительную способность стимулировать "двойную циркуляцию". Согласно статистике, опубликованной 27 октября Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в первом полугодии 2020 года прямые иностранные инвестиции в глобальном масштабе упали на 49% в годовом исчислении, однако, иностранные инвестиции, направленные в Китай, сохраняют гибкость. Приток иноинвестиций в США и ЕС снизился на 61% и 29% соответственно, снижение притока подобных средств в КНР составило лишь 4%. Ряд транснациональных корпораций, таких как BMW, Siemens, LG, Toyota и др. нарастили свои инвестиции в Китай.

На пятом пленуме ЦК КПК 19-го созыва разработка 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития и перспективных целей на 2035 год была в общем и целом одобрена, черновик готов и представлен, цели определены. Все изменяется, и Китай как страна, которая по-прежнему находится на этапе стратегического развития, будет и далее настаивать на принципах исторической справедливости и прилагать совместные с другими странами мира усилия для построения сообщества единой судьбы