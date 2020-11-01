План социально-экономического развития Китая несет миру новые возможности

Новости

Мужчина в "средневековой одежде" убил двоих и ранил пять человек в Квебеке 10:14
Ученые нашли новое смертельное заболевание 09:58
ЦИК Грузии оценил прошедшие выборы как "спокойные" 08:41
Собянин: Резервные госпитали будут работать до конца пандемии COVID-19 08:40
Вирусолог попросил россиян не искать у себя все симптомы коронавируса 08:38
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 43 человек 07:35
В Китае началась седьмая в истории перепись населения 07:24
СМИ: Ракету "Циркон" запустят на тысячу километров 07:19
Глава Приморья на мотоцикле проверил ремонт дорог 07:09
Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса 06:52
Супертайфун "Гони" обрушился на Филиппины 06:36
В США полиция разогнала вышедших на митинг сторонников Байдена 05:31
Новый туристический налог могут ввести в Турции первого ноября 04:35
Берлинская пивная внесла Меркель в "черный список" из-за карантина 03:57
Усик победил Чисору и получил право на бой с Джошуа 03:16
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии 02:40
Турция осудила нападение на православного священника в Лионе 02:15
В Дагестане без света остались более 50 тысяч человек 01:53
Губернатор Нью-Йорка ввел трехдневный карантин для всех приезжающих 01:30
Гассиев нокаутировал "Албанского Тайсона" в дебютном бое в тяжелом весе 00:36
В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год 00:18
На западе столицы сгорела каскадерская крепость 31.10.2020
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом 31.10.2020
Партия Саакашвили не смогла взять реванш на парламентских выборах в Грузии 31.10.2020
Власти Москвы отменили марш 7 ноября 31.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
01.11.2020 09:52

План социально-экономического развития Китая несет миру новые возможности

На пятом пленуме Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва, который завершился 29 октября, были приняты рекомендации ЦК КПК относительно целевого плана социально-экономического развития страны на период "14-й пятилетки" и перспективных целей на 2035 год, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ, представленный лично генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином, не только раскрывает перспективы развития Китая, но и определяет общее направление и политику КНР. Эти планы несут мировой экономике новые возможности и шансы для роста и восстановления.

Фото: AP Photo/Ng Han Guan
The Wall Street Journal отмечает стабильный приток инвестиций в КНР

Реализация социально-экономического развития в средней и долгосрочной перспективе в соответствием с планом на "14-ю пятилетку" - это ключевой инструмент КПК в управлении государством. Одной из главных задач нынешнего пленума была разработка плана развития Китая на последующие 5 лет. Это первое пятилетие в необычный и сложный для Китая и всего мира период, в течение которого КНР на основе полного построения среднезажиточного общества и реализации цели "первого столетия" (столетняя годовщина со дня основания КПК) шагнет на путь всестороннего построения современного социалистического государства, и будет продвигаться вперед к цели "второго столетия" (столетие со дня образования КНР).

Кроме того, с точки зрения международной обстановки в мире сегодня наблюдается интенсификация множества колоссальных изменений, возникших впервые за столетие. Эпидемия негативно повлияла на глобальную экономику и международный порядок. Все страны находятся в поиске новых движущих сил и возможностей для восстановления и нормализации социально-экономических процессов. На этом фоне Китай в качестве второй экономики мира в ключевой момент обозначил цели дальнейшего развития. Это получило одобрение со стороны международного сообщества.

В коммюнике пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва не было выдвинуто количественного выражения экономического роста. Подчеркивается, что "страна будет стремиться к устойчивому и здоровому экономическому развитию, опираясь на повышение качества и эффективности, в полной мере раскрывая потенциал роста". Это полностью соответствует объективным запросам Китая по выходу на новый этап и реализации новой концепции развития.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на экспертов, это свидетельствует о том, что Китай больше не стремится к цифровому увеличению, а движется к высококачественному развитию. Как понять выражение "новое устройство развития Китая"? Это активное действие, принятое КПК в ответ на изменения внутренней и международной обстановки, исходя из точного понимания объективных законов экономического развития. Эта долгосрочная стратегия делает упор не на единую циркуляцию отечественной экономики, а на открытую внутреннюю и международную - двойную циркуляцию.

С началом международного финансового кризиса 2008 года экономическая перебалансировка Китая достигла значительного прогресса. Например, доля сальдо счета текущих операций в ВВП Китая снизилась примерно с 10% в 2007 году до 1% в 2019 году. А степень зависимости от внешней торговли снизилась с более чем 60% в прошлом до примерно 30%. Это яркое свидетельство того, что экономический рост Китая все больше зависит от внутреннего потребления и инвестиций.

На глобальном рынке отмечается дефицит средств и инвестиций. Китай как страна, обладающая масштабным рынком, намерен и может привлекать все больше качественных глобальных ресурсов, чтобы отечественные и международные циркуляции взаимно дополняли друг друга. Так, за первые полгода текущего года Китай привлёк иностранных инвестиций на сумму 76 млрд долларов, в то время как в США поступил 51 млрд долларов иноинвестиций.

Фото: iStock
Китайский народ противостоит провокациям

Именно открытость на высоком уровне является сущностью новой структуры развития. Коммюнике пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва дает четкий сигнал международному сообществу о решительности Китая в стимулировании формирования мировой экономики открытого типа. Как подчеркнули на совещании, создание новой структуры развития абсолютно не означает снижения объемов открытости внешнему миру, а наоборот, в будущем в Китае ожидается продолжительный рост экспорта и импорта и использование иностранного капитала. Осуществление совместного выигрыша с миром - это также важный характер экономики крупной мировой державы.

Вместе с тем, Китай не только обозначил стратегическую точку зрения, но и свою действительную способность стимулировать "двойную циркуляцию". Согласно статистике, опубликованной 27 октября Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в первом полугодии 2020 года прямые иностранные инвестиции в глобальном масштабе упали на 49% в годовом исчислении, однако, иностранные инвестиции, направленные в Китай, сохраняют гибкость. Приток иноинвестиций в США и ЕС снизился на 61% и 29% соответственно, снижение притока подобных средств в КНР составило лишь 4%. Ряд транснациональных корпораций, таких как BMW, Siemens, LG, Toyota и др. нарастили свои инвестиции в Китай.

На пятом пленуме ЦК КПК 19-го созыва разработка 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития и перспективных целей на 2035 год была в общем и целом одобрена, черновик готов и представлен, цели определены. Все изменяется, и Китай как страна, которая по-прежнему находится на этапе стратегического развития, будет и далее настаивать на принципах исторической справедливости и прилагать совместные с другими странами мира усилия для построения сообщества единой судьбы

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
ЦИК Грузии оценил прошедшие выборы как "спокойные"
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии
Собянин: Резервные госпитали будут работать до конца пандемии COVID-19
В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год