Почему нельзя ставить знак равенства между блогером и журналистом

"Борщ - это блюдо", - напишет журналист. "Борщ - это вкусно", - напишет блогер. И оба будут правы. К такому заключению пришли участники молодежного медиафорума журналистов и блогеров "Этномедиа".

Разница в только том, что журналист обязан излагать факты, а блогер имеет право выражать свое мнение, даже если его не разделяют другие.

- Нельзя ставить знак равенства между блогерами и журналистами, - говорит президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. - Но мы оказались в одном медиапространстве. У нас разные роли, позиции и степень ответственности. С прошлого года в рамках конкурса "СМИротворец", несмотря на то что это конкурс СМИ, мы ввели номинацию для блогеров, в том числе и потому, что аудитория некоторых из них выросла и сопоставима с аудиторией небольших СМИ.

Маргарита Лянге, религиозный и общественный деятель Сергей Ряховский и председатель исполкома Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев убеждены, что именно журналисты и блогеры сегодня влияют на складывание правил информационного пространства, в том числе межнациональных и межкультурных отношений. Тренды этих отношений формируются прежде всего в сфере информации и сетевом пространстве..

- Сто раз правильное дело сделал, а осветил один раз - одна единица информационного эффекта, - считает ведущий консультант управления ФАДН России по укреплению общенационального единства Айказ Микаелян. - Правильное дело, сто раз освещенное, - сто единиц информационного эффекта. Это правило медиапространства, как сто единиц различия между блогером и журналистом.

По его словам, именно подход "сто раз освещения" должен быть ключевым в работе по укреплению межнационального мира и формированию гражданской идентичности. И тут главное - не бояться отвечать на трудные вопросы, потому что на них может ответить кто-то другой, менее терпимый к теме межнациональных отношений.

- Работа журналиста и блогера похожа на работу сеятеля, - считает председатель Молодежной ассамблеи народов России Дина Громатикополо. - Если поле чистое, все распахано, на небольшой участок земли нужно несколько килограммов зерен, и все это прорастет. Чтобы прорастали факты и мнения, мы, журналисты и блогеры, должны становиться подготовленными лидерами мнений, способными доносить важность национальной политики.

Журналисты и блогеры оказались в одном медиапространстве. У них разные роли, позиции и степень ответственности

В подтверждение такого рода подхода к межэтническому и межрелигиозному диалогу сразу несколько участников молодежного медиафорума "Этномедиа" показали свои работы, которые и отражают их взгляды на то, как крепить межнациональный мир.

Журналист и путешественник Георгий Романов рассказал о проекте дружбы с Китаем - "Новый шелковый путь". Социолог и блогер Урсул Аныев презентовал проект "Теплый вечер" о сохранении культурного наследия Республики Алтай.

А Ксения Рахманина представила проект "Популяризация литературы в формате YouTube-канала для подростков на примере произведений, включающих тему межнациональных отношений".