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Рубрика: В мире

Португалия ужесточает антикоронавирусные ограничения

Текст: Юрий Когалов
Власти Португалии приняли решение ужесточить ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Как сообщает El Mundo, с 4 ноября в большинстве муниципалитетов будет запрещено выходить из дома без уважительной причины. Карантином это все же не является, поскольку португальцам можно ходить на работу (правда, многие уже отправлены на удаленку), в школу, по магазинам, помогать пожилым людям и даже заниматься спортом на свежем воздухе.
Фото: REUTERS/Rafael Marchante Фото: REUTERS/Rafael Marchante
Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Ограничения коснутся 70 процентов населения страны, в муниципалитетах, где они вводятся, проживают 7,1 миллиона человек. Речь идет о тех территориях, где было выявлено свыше 240 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей в последние 14 дней.

Фото: AP Photo/Ronald Zak
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Примечательно, что, несмотря на рост количества заболевших, власти Португалии все же пока не стали закрывать ни торговые центры, ни рестораны. Их лишь обязали закрываться не позже определенного времени. Торговые центры должны выпроводить последнего посетителя к 22:00, рестораны - к 22:30. А вот организация и проведение ярмарок и рынков теперь запрещены.

Как заявил премьер-министр Португалии Антониу Коста, "ноябрь будет тяжелым". Он даже рассматривает возможность объявления в стране чрезвычайного положения, что позволит установить карантин и комендантский час. Режим ЧП в Португалии может объявить только президент с разрешения парламента. Весной Марселу Ребелу ди Соза уже делал это, чрезвычайное положение действовало с 19 марта по 2 мая.

Согласно последним данным, в стране с начала пандемии было зарегистрировано свыше 141 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. В минувшую пятницу было выявлено 4,6 тысячи заболевших, что является рекордом для страны. "Этот рост, если мы ничего не сделаем, приведет чрезмерной нагрузке на национальную систему здравоохранения", - предупредил премьер-министр. Он призвал португальцев ответственно относиться к собственному здоровью.

В настоящее время в Португалии объявлен "режим бедствия", до 6 утра 3 ноября в стране запрещено перемещаться между муниципалитетами.

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