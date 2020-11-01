Продюсер сообщил о пропаже певца Андрея Губина

Продюсер 46-летнего певца и автора песен Андрея Губина Тарас Ващишин сообщил, что уже месяц не может связаться с ним.

Как передает Пятый канал, в последнее время в Сети "активно распространяется информация о пропаже артиста", причиной чему "может быть тяжелая болезнь музыканта". Предполагалось даже, что к поискам Губина "его близкие намерены подключить правоохранителей".

Ващишин в беседе с каналом подтвердил, что Андрей действительно "уже некоторое время недоступен даже для коллег и приятелей" - никто не может дозвониться до музыканта, все переживают.

При этом продюсер указал, что родные исполнителя пока не рассматривали вариант обратиться за помощью к правоохранителям. Так как есть надежда на благополучный исход: "У него просто были такие моменты, что он не выходил долго на связь, поэтому панику никто особо не бил", - говорит Ващишин. В то же время признав, что в этот раз певца "что-то долговато нет".

Стоит напомнить, что Губин, бывший большой звездой в 90-е, затем ушел со сцены и стал затворником. Поводом к чему стало неврологическое заболевание - левосторонняя прозопалгия лица, приносящая артисту страдания.

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