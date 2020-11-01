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Рубрика: В мире

Протесты против ограничительных мер в Испании переросли в беспорядки

Текст: Алексей Чуриков

На фоне ужесточения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса в Испании по стране прокатилась волна массовых протестов, переросших в некоторых городах в беспорядки и столкновения с полицией. Как сообщает агентство EFE, в Мадриде были задержаны 32 участника протестов, трое полицейских получили ранения различной степени тяжести.

Фото: David Ramos/Getty Images
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Эпицентром столкновений протестующих с полицией стал центр Мадрида, где участники акции попытались перекрыть несколько улиц. Они начали строить баррикады и жечь баки с мусором. Около сотни человек забрасывали сотрудников сил правопорядка камнями, разбили несколько витрин уличных магазинов.

В другом городе, Лороньо, являющегося центром Риохи, в результате стычек с манифестантами пострадали 7 полицейских. Задержанными оказались шесть человек. К протестующим здесь присоединились и представители туристического бизнеса, недовольные новыми ограничениями. Участники акции также попытались перекрыть центр города баррикадами и кострами из мусорных баков. Помимо камней, участники выпускали в полицейских сигнальные ракеты и забрасывали петардами.

В столице Каталонии Барселоне по итогам протестов задержаны 14 человек, включая несколько несовершеннолетних. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 30 человек, из которых 20 - сотрудники полиции.

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