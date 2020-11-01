Парковка у аэропорта Внуково подешевела

Снижена стоимость парковки у столичного аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По данным департамента, с 1 ноября снижена цену на парковку со шлагбаумом по адресу: 2-я Рейсовая, вл. 2.

"Ранее парковка обходилась 200 рублей в час, - сообщает пресс-служба. - Новый тариф: 100 рублей в час в течение первых двух часов, далее - бесплатно до конца дня. То есть в сутки стоянка будет обходиться в 200 рублей.

Парковку можно оплатить дистанционно, отсканировав QR-код с парковочного билета или введя его номер вручную в приложении "Парковки Москвы".