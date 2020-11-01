Редкую лесную куницу нашли в Измайловском парке столицы

Лесную куницу, которая занесена в Красную книгу Москвы со второй категорией редкости, специалисты увидели около декоративного пруда Измайловского парка Москвы. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

Как поясняют специалисты Мосприроды, куницы очень ловкие, смелые, грациозные, подвижные и быстрые хищники. Свои логова они устраивают в старых дуплах деревьев.

Сейчас зверьки запасаются провизией на зиму, чтобы почти не выходить в холода их своего убежища. Этот зверек ведет ночной образ жизни.