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01.11.2020 23:36
Рубрика: Общество

Домик для бездомного

"Социальный патруль" переходит на круглосуточную работу
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 247(8301)
Жители Мещанского, Бауманского и Красносельского районов столицы обнаружили дверях своих подъездов необычные объявления от управляющих компаний домов. "Жилищники" сообщали: "Если вы заметили в подъезде дома проживание посторонних лиц, звоните в диспетчерскую службу "Социального патруля". И номер мобильного телефона. Что это за розыск бездомных, на какую помощь с наступлением холодов они смогут рассчитывать, выяснил корреспондент "РГ".

Одно объявлений заметила жительница Ананьевского переулка Анастасия. "У нас в доме никогда бездомные не жили, хотя три вокзала рядом", - сказала она "РГ".

Фото: Сергей Куксин
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В префектуре ЦАО сообщили, что такие объявления - инициатива управ и управляющих компаний, которые, возможно, так отреагировали на жалобы жителей, оставленные в соцсетях.

Номер мобильного телефона "Социального патруля" оказался верным. "У нас сегодня много звонков от жителей, - рассказывает диспетчер Анна. - Бездомному в подъезде требуется помощь? Назовите адрес". Выяснив, что помощь не нужна, диспетчер сообщает, что "Социальный патруль" может бездомного увести из подъезда, только если человек этого захочет. Как пояснили "РГ" в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы, диспетчерская принимает до 300 звонков в сутки. "В холодное время с просьбой о помощи обращаются 30-40 жителей ежедневно", - уточняют в пресс-службе. С 1 ноября на круглосуточную работу переходят пять автобусов "Социального патруля", дежурят они у Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. В этих автобусах можно поесть, измерить температуру и получить теплые вещи. Если можете поделиться теплой одеждой, позвоните в "Социальный патруль": 8(499) 357-01-80, 8(903) 720-15-08.

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