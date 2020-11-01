Тульские ученые разработали метод быстрой очистки воды от нефти

Ученые Тульского государственного университета представили научную разработку, которая позволяет за считанные дни очистить почву и воду от загрязнений нефтепродуктами. Как сообщает ТАСС, в основе метода - действие микроорганизмов и гуминовых кислот.

Заведующая лабораторией естественнонаучного института ТулГУ Мария Герцен отметила, что грунт восстанавливается примерно за неделю, вода - за двое суток.

В основе биокомпозиции, которая благотворно влияет на загрязненные участки - природный сорбент: его получают из гуминовых кислот, а их - в свою очередь - из торфа. В состав сорбента добавляют микроорганизмы, способные разлагать нефть. Это соединение либо наносят на почву, либо добавляют в воду.

Ученые предлагают применять созданную биокомпозицию не только на тех участках, где разлив нефти произошел в результате ЧП, но и там, где они накапливаются долгое время из-за специфики работы предприятий или организаций, например, на автозаправках. Ученые уже провели эксперимент: взяли почву с заправочной станции, внесли на нее биокомпозицию, а потом в этот грунт посадили растения. Они прижились и дали всходы.