В Коврове мужчина взорвал гранату в торговом центре

В торговом центре города Коврова во Владимирской области мужчина взорвал гранату. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

В региональном УМВД добавили, что сообщение о "хлопке" в торговом центре "Рынок Октябрьский" поступило в дежурную часть в 10.30 утра. По предварительным данным, на месте происшествия произошел бытовой конфликт.

В результате три человека были госпитализированы. Как уточнил собеседник агентства, среди пострадавших и сам подрывник. По информации источника "Интерфакс", пострадали двое мужчин и одна женщина. Об их состоянии информации нет. Источник отметил, что мотивом преступления стала ревность. Уточняется, что злоумышленник был одет в костюм Деда Мороза.

Теперь в торговом центре работают полицейские, устанавливают все обстоятельства происшествия.