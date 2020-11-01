В Москве открылись два новых районных центра на месте старых кинотеатров - "Нева" в Левобережном и "Рассвет" в Коптево. Названия у них остались прежними, а вот наполнение изменилось. Здания превратили в современные комплексы, где под одной крышей уместились магазины, аптеки, кинотеатры, фитнес-центры, детские кружки и многое другое.

Напомню, столичные власти продали инвестору 39 старых советских кинотеатров, большинство из которых были заброшены. Условие реконструкции поставили такое: частично сохранить культурно-социальную функцию. В первую очередь кинопоказ и предложить местным жителям другие полезные услуги, а не просто превратить кинотеатры в очередные торговые центры. Всего в городе открылись уже пять районных центров - помимо "Невы" и "Рассвета" "Ангара", "Эльбрус" и "Будапешт". В компании-инвесторе "РГ" рассказали, что этой осенью планируют также распахнуть двери "Марса" в Бибирево и "Высота" в Кузьминках. Закончить реконструкцию всех объектов планируется в 2022 году.

Районными центрами обновленные кинотеатры называют не случайно. Еще во время строительства в советское время они задумывались как точки притяжения для местных жителей - сюда не только приходили в кино, но и назначали здесь встречи, обсуждали новости, знакомились с соседями. Новые центры должны служить этому же, именно поэтому инвестор развивает их сейчас под брендом "Место встречи". "Центры помогут москвичам решить и многие бытовые вопросы в шаговой доступности от дома", - говорят в компании, развивающей проект. Там будут проходить бесплатные лекции, занятия по программе "Московское долголетие".