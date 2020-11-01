Весной 2021 года в Москве появится новый железнодорожный вокзал на базе ТПУ "Черкизово". Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, это будет транспортный хаб, с которого поезда отправятся по восточному направлению.

"Ведется строительство вестибюля с надземным переходом к платформе МЦК и двух пассажирских платформ для остановки дальних поездов, - сказал вице-мэр. - Задействуем для этого третий путь центрального кольца". По оценкам властей, появление нового терминала частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к МЦД-2 и будущего МЦД-4. Еще раньше, до конца года, будет сдан новый, западный участок Большой кольцевой линии метро. Протяженность участка составляет 9 км, на нем откроются четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Терехово" и "Кунцевская". "Все тоннели пройдены, общая готовность станций - 60 процентов", - уточнил глава стройкомплекса. На станциях "Терехово" и "Кунцевская" идет устройство монолитных конструкций, а на "Улице Народного Ополчения" и "Карамышевской" ведутся уже архитектурно-отделочные работы, монтируются инженерные системы. На следующей неделе на "Улицу Народного Ополчения" подадут напряжение по постоянной схеме.

В планах столичных властей - строительство очередной, 25 вылетной магистрали. Проект дублера Люблинской улицы, по словам Андрея Бочкарева, получил положительное заключение Москомэкспертизы. "Трасса протяженностью 15 километров с тремя полосами в каждом направлении пройдет от ТТК до развязки МКАД-Бесединское шоссе", - подчеркнул Андрей Бочкарев. По его оценкам, магистраль разгрузит юго-восточный сектор города, обеспечит новыми маршрутами районы Печатники, Люблино, Марьино, Южнопортовый.